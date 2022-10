¡Tenemos mucho Presidente!

A pesar del ataque permanente y una campaña de mentiras desde videoescándalos y desafueros hasta el reciente hackeo a los servidores de la secretaría de la Defensa (Sedena) por el grupo “Guacamaya”, hablemos de la inquebrantable fuerza del Presidente aún con su enfermedad perfectamente controlada…

Nada nuevo respecto a la salud de Andrés Manuel López Obrador que por cierto, hace caso a los médicos, cuida bien su presión alta y además, se ejercita.

Con 68 años de edad el titular del ejecutivo continúa levantándose todos los días a las 5 de la mañana dando conferencias, haciendo giras, supervisando obras y trabajando los fines de semana por el bien de México; su padecimiento más grave es la hipertensión, nada que no supiéramos, …los opositores pensaron que tendrían la gran nota y no tienen nada.

De este tema sale fortalecido, ahora los mexicanos lo admiran más, porque a pesar de los padecimientos que presenta, -propios de su edad y el ritmo de trabajo que ha llevado-, no se cansa y sigue luchando por un México mejor, por lograr la transformación del país y eso es reconocido por la mayoría de las y los mexicanos.

Por lo tanto, el efecto que quiso dar el siempre tendencioso Loret de Mola le salió mal, porque lejos de mermar el apoyo hacia AMLO, éste se consolida.

Dicen que ni la salud ni el dinero se pueden disimular. Todos los que vemos la conferencia “Mañanera” a diario comprobamos que se trata de un hombre con cabal salud. El mandatario cuida su salud con la misma responsabilidad con que gobierna.

Respecto a su diagnóstico: “Que mantenga su ritmo de trabajo y ¡que siga jugando béisbol!”, es la única recomendación especial que le ha reiterado el Secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Es deplorable que desde la derecha se utilice el tema de la salud del Presidente para denostar al Ejecutivo Federal. Todos supimos del infarto que tuvo hace ocho años, no es algo que se haya ocultado.

De ahí salió fortalecido y sus acciones lo llevaron a ganar la presidencia de nuestro país; y a contar hoy día con un nivel de 66% de aprobación que lo coloca entre los líderes mundiales con mayor aceptación entre 22 países; sólo en segundo lugar después del Presidente de la India, Nerendra Modi, que cuenta con una aprobación del 76% de acuerdo a Morning Consultant.

Para el Presidente López Obrador el hackeo a la Sedena es un asunto de politiquería que la gente ve como una intromisión, una falta de respeto a la intimidad, una bajeza. ¿Qué es lo que dan a conocer que no sea del dominio público?

Este gobierno no esconde información, no se le relaciona con negocios corruptos, no promueve la corrupción, tampoco viola derechos humanos o reprime al pueblo; por lo tanto, no hay nada de que preocuparse. Si se actúa con transparencia, que es la regla de oro de la democracia, si no se miente, si se habla con la verdad, no hay nada que temer.

Por su parte, para Adán Augusto. López, Secretario de Gobernación lo que ha trascendido, con la información comprometida por el ataque cibernético, no afecta al poder ejecutivo Federal que se precia de ser transparente.

Los responsables de la información robada a la Sedena no han sido identificados, pero se presume que sea un grupo de extranjeros que ha realizado acciones similares en Chile, Guatemala, El Salvador y Colombia. En el caso de México los atacantes y delincuentes transnacionales aprovecharon que la Sedena estaba haciendo cambios en sus sistemas de seguridad para vulnerar la información, informó el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional.

… Como dijera Epigmenio Ibarra: “No se necesita que nadie filtre información; todas y todos en este país sabemos que Lord Montajes no es periodista sino un mercenario que ha estado al servicio de pillos como García Luna, Madrazo y Claudio X.

Loret creyó que lo del hackeo a Sedena sería un bombazo…; entre tanto, el Presidente sólo se burló de su gran “periodismo” con una rola de Chico Che.

¡Larga vida al Presidente!