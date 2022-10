¡Las mujeres son muy chingonas!

¿Quién no se ha tomado unos tequilitas escuchando la música de Chavela Vargas? Esa mujer que con su interpretación de la música mexicana logró cruzar fronteras. De origen costarricense, pero mexicana de corazón, como ella dijera “los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana”. Esa era ella, única, sin tapujos. El jueves pasado se llevó acabo un concierto sin igual titulado “Chavela y sus mujeres”.

De entrada, el título era muy impactante y con el cartel, bueno llamaba mucho la atención. A la cabeza de este proyecto estaba Eugenia León, Ofelia Medina, Ely Guerra, Ximena Sariñana y La Marisoul, en el monumental Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Al levantar el telón salía Ofelia caracterizada de Chavela, era tan impresionante que pensábamos que era ella, su voz, sus ademanes, el caminar, eran idénticos. Relataba sus hazañas, amores, éxitos, lugares donde triunfó, etc. Y daba paso para presentar a la primera interprete que fue La Marisoul, cantante de La Santa Cecilia , originaria de los Ángeles, California, le daba un sentido muy rico a las canciones que le tocaron, en particular “Paloma Negra”, que a todos nos erizó la piel. Luego llegó el turno de Ximena Sariñana quien dejó a todo mundo boquiabierto con interpretación de “Cielo Rojo”; fíjense que los falsetes le salen retebonitos.

La sensualidad de la noche fue de Ely Guerra, luciendo un vestido amarillo cantando “Flor de Azalea” y “Las simples cosas” acompañada de los legendarios Macorinos. El escenario lo hizo suyo, bailando y cantando con un sexappeal que la caracteriza. Todo el público presente estaba extasiado con esas canciones que cantaba la Dama del Poncho Rojo con ese sentimiento sin igual. Pero cuando llego el turno de Eugenia León fue el clímax, un orgasmo absoluto con “Luz de luna” y “La Bruja”. Sólo estoy exponiendo algunas de las canciones de esa noche, ya que el repertorio fue muy generoso de cada una de ellas. Y cuando las cuatro interpretaron “La Llorona” todo el teatro cantó a todo pulmón junto con ellas. Fue un concierto inolvidable. Ojalá se repita algún día porque vale la pena verlo y vivirlo.

Y para no olvidar el teatro, les recomiendo sobre todo a las mujeres, la puesta en escena “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, esta se presenta en el teatro Julio Prieto, antes Xola. A mí me tocó ver a la guapísima Olivia Collins, Isabella Camil y Anna Ciocchetti; que interpretan a tres mujeres que intentan rehacer su vida después de atravesar una separación amorosa. Está basado en el bestseller de Daniela Di Segni, con la adaptación teatral de Andrés Tulipano; el director es Antonio Escobar. Me paree que esta comedia muestra los errores que cometen la mayoría de las mujeres que están en pareja o cuando intentan encontrar el amor. El mensaje va hacia las mujeres para que se reivindiquen en todos sus sentidos y ser ellas mismas. Me gustó el sentido del humor que se maneja en la obra.

