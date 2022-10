Es un punto de partida magnífico para realizar un diálogo constructivo

Nosotros entenderíamos que las cosas se mantendrán como hasta ahora, ya que el cambio de titular no va en función del proyecto de la dependencia. Lo cierto es que, desde ese ámbito de acción, es decir, de la Secretaría de Economía, no se han visto muchos resultados benéficos para cambiar la terrible situación económica que estamos sufriendo en el país.

Además, debemos pensar que parte del crecimiento del país y el combate a la inflación imparable como hace décadas no se había visto, corresponde a una política general que involucra a todas las dependencias del gobierno y, por lo tanto, a quien ocupa la titularidad del Ejecutivo Federal, generando estrategias, programas, apoyos y, sobre todo, certeza a la hora de la toma de decisiones que hagan que el crecimiento sea sostenido y no solo aislado.

Lo que sí es que debemos dar una lectura certera a las renuncias no solo de la ex Secretaría de Economía, sino de otros miembros del gabinete que, en su mayoría, no han salido satisfechos de la línea manejada por el gobierno en el entendido que su visión se desapega de los resultados que todas y todos esperamos en México.

Debemos indagar en las razones reales para separarse de sus cargos, ya que justamente desde esas perspectivas es que se puede generar un diálogo basado en resultados, tratando de conciliar visiones y evitando caer en radicalismos que no van a otorgar certeza a inversionistas y a la propia ciudadanía.

Justamente esas personas que en algún momento formaron parte de la administración actual conocen discrepancias con quien dirige el país, pero que no están basadas, bajo ninguna circunstancia, en criterios políticos y de ahí su valía.

Lejos de pensar si la renuncia beneficiará o perjudicará al crecimiento del país, creo que es un punto de partida magnífico para realizar, por fin, un diálogo constructivo en beneficio del país, ya que, si bien la materia económica va en picada, el próximo año podemos caer en una crisis como pocas veces, por lo que esta vez si requiere del compromiso de todas las fuerzas políticas para que, por encima de quién ocupe la Secretaría de Economía, se pueda lograr sacar al país del estancamiento.