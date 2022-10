PolíticaConfidencial Sedena está en medio de un tema cómico

LUIS CRESCENCIO SANDOVAL está preocupado por el hackeo de Guacamayas a la Sedena. Pero, nos cuentan, hay una preocupación mayor: que militares anden promoviendo memes o información en contra de la milicia en sus redes sociales, si tienen, o en WhatsApp. Así que, si tiene un amigo militar y éste no le envía memes, pues ya sabe por qué y no es porque ande de malas.

SANTIAGO CREEL asegura que no es “corcholata” como moteja el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus suspirantes presidenciales. ¿Y por qué? Pues porque dice que una corcholata se usa y se tira a la basura, y pues eso no va con el aspirante azul rumbo al 2024.

SAN LÁZARO dirá adiós a los dobles remolques... y no es que el santo tenga poderes terrenales, lo que sucede es que este martes los diputados federales se alistan para avalar un dictamen polémico, cuya votación fue pospuesta en las últimas semanas. Y aunque la intención es evitar los dobles remolques en tráileres para reducir el número de accidentes y pérdida de vidas en carretera, habrá que ver qué reacciones generará el sector de transporte federal. Para no perder de vista.

MARIO DELGADO y la mano peluda. No crea que el dirigente de Morena revivirá el exitoso programa radial de historias “macabronas”, no. Así se refirió al nuevo libro El rey del cash, pero su crítica fue porque no hay pruebas y solo dichos de la autora, la periodista Elena Chávez. Muchos tuiteros le preguntaron: ¿Y para cuándo las pruebas de todo lo que se acusa desde Palacio Nacional en las mañaneras? Total que en este asunto hay que sacar varias bolsas de palomitas…