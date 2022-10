“Las Meninas” hacen un gran homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz

Todos hemos leído los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, pero ¿cuántos conocemos su historia? La semana pasada la puesta en escena de “Las Meninas”, volvieron a hacer historia en el teatro mexicano para contarnos la vida de esta gran poetiza, escritora y dramaturga mexicana. Con el titulo “Yo la peor de todas: Sor Juana Inés de la Cruz”.

Les diré una cosa, está maravillosa, sublime.Ya que cuentan su historia desde que era Juana Inés de Asbaje, hasta convertirse en monja; hacen un relato detallado de cómo era mal visto que una mujer fuera más culta, inteligente y capaz de hacer todo o más que un hombre de ese tiempo.

Su fama traspasó fronteras, sus escritos cobraron vida y hasta la fecha es considerada la Décima Musa. Los encargados de representar a estas damas tan cultas que todos los jueves nos ilustran con sus relatos son Doña María Bárbara, Doña María Cecilia y Doña Alma María.

Que las interpretan unos verdaderos histriones y me refiero a Luis Huitrón, Christian Escorcia, Gina GranB. No saben lo divertidas que son, neta que deberían ser maestras de escuela, uno aprende mejor en ese esquema educativo que el que tuvimos.

Pero no vienen solas porque las acompañan: Norma López - Vesubia cómo la ama de llaves; Marvin Ortega, Pompeyo el paje; Jean Carlo Santamaría-Herculano, el mozo; Diego Llamazares, Apenino el cochero; y César Baqueiro - Perfecto, el Mayordomo.

La dirección es clara, meticulosa y bordada a mano, como si el escenario fuera un lienzo en blanco para llenarlo de colores y matices que sólo Luis Huitrón pudo hacer. Todos los detalles como escenografía, música, vestuario y ensambles están bajo la producción de Hugo Serrano. ¡Me encanta, me encanta, me encanta!

Dejen les cuento que los musicales son para chuparse los dedos, porque usan la música de varios clásicos y les cambian las letras para que tenga otra connotación que se vuelve irónica y única, y ese es el saborcito que le da el toque especial para que el público llene cada jueves la sala del teatro Milán.

Nadie, pero nadie, se los juro, sale decepcionado de lo que vemos. Es de otro mundo la experiencia que nos traen estas grandes señoras de alcurnia. Así que no se pierdan esta nueva temporada, porque es corta.

Y otra representación y experiencia es “La Llorona” que se presenta de jueves a domingo en el embarcadero de Cuemanco. Si en los legendarios canales de Xochimilco. Uno llega, compra su boleto en línea o en la taquilla. Cuando emprendes el viaje, puedes comprar bebidas, comida para hacer más ameno el recorrido.

Eso sí, lleven repelente para moscos, muy importante. Al arribar al islote donde se lleva a cabo, todas las trajineras forman una media luna para que pueda apreciarla todo el público. El espectáculo de luz y sonido son increíbles. La obra dura un poquito más de una hora.

Y si no compraste nada, no se preocupen, porque también hay vendedores, de esquites, elotes, tamales, café, atole, cervezas, etc, ósea de todo. Vale la pena verla porque es una de las pocas leyendas contadas en el lugar donde surgió.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

En el caso de la secundaria de Bochil, en el Hospital Rural están internados seis menores, mientras que en el Hospital General de Zona, en la capital de la entidad hay cuatro más, todos ellos se reportan estables.

En cuanto al adolescente que ingresó la madrugada del 8 de octubre, su evolución ha sido favorable y se le retiró la respiración mecánica.

Además, hoy se valoraron a 13 estudiantes en el hospital de Bochil, que son del mismo grupo de alumnos atendidos desde el viernes, 11 fueron dados de alta y dos permanecieron en observación.