Abriendo el corazón

En ocasiones es muy importante dejar que los temas del corazón se profundicen para llegar al núcleo de los que nos vuelve humanos.

Sin embargo, los años, la experiencia y la vida misma, me han enseñado que la deconstrucción es un proceso introspectivo, revelador y muy doloroso que en algún inesperado instante debemos enfrentar en aras de mejorar como personas y como sociedad.

Y es que, en este mundo acelerado, estamos tan obsesionados con la velocidad que la gran mayoría del tiempo nos olvidamos de contemplar, de orar, de meditar y de aceptar todo lo que somos y no somos, pues aquello, nos compone y nos define.

Además, el tiempo mismo y la incursión de nuevas tecnologías nos han modificado la forma de pensar y en ocasiones se vuelve abrumador escuchar, ser escuchado y retroalimentado en la cotidianeidad del día a día.

Hoy, con las emociones a través de un texto y la inmediatez de ello, hemos descubierto nuevas formas de cariño que han dejado en el olvido a aquellas que reconfortan el alma.

Con ello, Daniel Habif nos demuestra que la vida es una rueda de la fortuna y que, así como hay ocasiones en las que ruges por tu éxito, hay algunas otras en las que el rugido viene desde el lado más triste del corazón.

“Es un gruñido anticipado a rugir, es un asunto no de violencia ni de confrontación, a veces es un rugido herido porque he tenido que defender con uñas y dientes lo mío porque a veces la vida te rodea de invasores de tu felicidad y he tenido que salir a rugir”.

Sin embargo, dentro este mundo que en los últimos años ha demostrado que la atención es un artículo de lujo y que ha creado heridas y cicatrices en los corazones de la sociedad, el reconocido conferencista busca tocar a la gente con perspectivas diferente que abran sus mentes hacía el verdadero espectáculo de vivir.

Con ello, es como Daniel Habif llega al magnífico Coloso de Reforma para conectar con la gente a través de sus palabras y el confort que brindan. El “Ruge World Tour”, llegará el próximo 02 de noviembre al Auditorio Nacional como parte de secuencia de exitosas conferencias a lo largo y ancho del planeta.

“Si, tendré el privilegio de pisar el Auditorio Nacional. Estamos terminando la gira en México y haremos varias ciudades porque vamos a Guadalajara, Monterrey y el 02 de noviembre venimos a la Gran Capital para presentar esta experiencia que es para todas las edades y que reúne personas sin importar el oficio, la religión, la ideología política.

“No es una noche de motivación para negar la realidad y hacer un club de optimistas, sino que es una visita salvaje a las dimensiones que considero más importantes de los individuos y todo desde diferentes espacios de la psicología y la ciencia y sobre todo el espíritu.

“Se habla del dolor, del dominio de lo extraño, de la creatividad, del suicidio, hablamos de la salud mental y espiritual. Así que sería una buena experiencia que puedan asistir”.

Y es que no hay duda de que las palabras son tan poderosas para la mente humana, que muchas veces se convierten en la clave para abrir el corazón.