El TUA nuestro

Un excelente reportaje de investigación en el sitio Aristegui Noticias, reveló esta semana como las aerolíneas --nacionales y extranjeras-- se quedan con los TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) de aquellos pasajeros que decien no tomar o pierden sus vuelos comprados.

Se explica en el reportaje como el TUA se recauda desde las líneas aéreas al adquirir un pasaje y, cómo no existen mecanismos para que pueda ser reclamado en caso de no usar el aeropuerto, al no tomar o perder un vuelo.

Este reportaje abre el debate en un rubro, donde las aerolíneas permanecieron muy calladas durante años, embolsándose este dinero de forma impune sin que algún pasajero pudiese defenderse.

Toca esperar la reacción de las autoridades y las aerolíneas, para ver qué mencanismo implementarán para que cese este desfalco millonario en detrimento de consumidores que no usan un servicio, pero se les cobra una tarifa de un elemento que no utilizan.

Julián Ricalde rompe la transición cordial en QR

El diputado local por MORENA, Julián Ricalde, ha pedido que se investigue al saliente director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo. Le acusa de dejar una deuda superior a los 600 millones de pesos a la presente administración.

Al mismo tiempo, Javier Aranda, quien sustituyó en el cargo a Darío Flota, descartó fincar responsabilidades contra su antecesor, solo comentó que harán una minuciosa auditoría y que pagarían los pasivos de acuerdo a las posibilidades del dinero público.

En política no hay casualidades aún en el rubro turístico, ¿por qué justo a unos días de la salida de Darío Flota se exige una investigación desde una instancia legislativa?, cuando esa información obró en poder de los diputados desde que tomaron posesión de la actual legislatura –cuando aún Darío Flota estaba en el cargo, lo mismo que el gobernador Carlos Joaquín González--, los pasivos se pudieron revelar y cuestionar días antes que concluyera la administración anterior.

O existen varias corrientes de MORENA en esta transición o es la vía para romper la transición cordial que pareció existir en la entidad. Por otro lado, Javier Aranda y Darío Flota ya han tenido otras transiciones en un sentido y en el otro, cuando existía el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, ya veremos hasta donde es política y hasta donde es preocupación real por el ejercicio presupuestal.

Otro sexenio, sigue Nizuc bloqueando a Riu en Cancún

El prolongado pleito que los hoteleros de Nizuc en Cancún, tienen contra la cadena española RIU sigue afectando al polo turístico más importante del país. Una administración estatal concluyó, comenzó otra y el diferendo tiene detenida la finalización del Hotel Riu que se tiene proyectado frente al Hotel Nizuc.

Para los empresarios de Nizuc, el que un hotel todo incluído de menor categoría se instalara frente a su propiedad, les pareció poco meritorio y comenzaron una serie de andanadas legales --que en muchas ocasiones han perdido—pero que mantiene a RIU sin poder concluir e inaugurar su gran hotel.

Así como se lee, el elitismo tiene fuerza y poder en nuestro país al grado de poder detener la construcción y apertura de un resort de una cadena transnacional como RIU.