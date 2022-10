El verdadero impacto del cáncer

Para la doctora Angélica Cruz, Asesora médica para oncología en Lily México, todos estamos expuestos y vulnerables a o padecer cáncer, no importa si no tienes familiares con este padecimiento ya que por el simple hecho de ser mujer son alitas las probabilidad de padecerlo.

Actualmente, 8 de cada 10 mujeres tienen una lesión que puede terminar en cáncer. La especialista sostiene que esta enfermedad se divide en etapas y dependiendo en cuál se encuentren es el tratamiento y medicamento que se le dará a cada paciente.

“Mientras más a tiempo se detecte, puede tener probabilidades más favorables. La etapa uno, es un tumor de menos de 2 centímetros, que con el tratamiento adecuado es un porcentaje de vida del 90% en 5 años, sin embargo, en un estado de metástasis (que ya se expandió a otro órgano como pulmón o hígado) el porcentaje baja radicalmente”, sostiene la especialista.

Se tiene que hablar del tema no solo en octubre, pero es importante aprovechar este tiempo para hacer reflexión y conciencia sobre lo que puede implicar el no detectar algún indicio para un diagnóstico de cáncer de mama. “Se convierte no solo en un tema médico, también es uno social. Si una mujer tiene la cultura y hábito de revisarse, pero, también de acudir al doctor cuando detectan una irregularidad, se podrá detectar de manera más oportuna casos más tempranos”, dijo.

La doctora hizo una comparación con Canadá y Estados Unidos, que revela cifras de pacientes en un estado de metástasis las cuales son únicamente del 4.5%, mientras que en México giran alrededor del 20% en estas etapas más avanzadas.

“Son más de cuatro veces y únicamente podemos bajar este porcentaje si detectamos a tiempo a cada paciente, recalcando la importancia de la corresponsabilidad social y de la difusión sobre el tema”;alertó la especialista quien por cierto posee una especialidad en Medicina Interna en el Centro Médico La Raza.

Y atención: los hombres no se encuentran exentos. “Todos tienen una mamá, hermana o hija y por eso, la responsabilidad de conciencia social nos corresponde a todos. Pensando en esto, es darse cuenta que el riesgo de mortalidad nos genera un impacto emocional; mientras que socialmente y por lo general, la piedra angular suele ser la mamá con el tema de los hijos, además que esto implica un alto en la productividad, incapacidad y costos en los servicios de salud.

Lo más importante una vez que se detecta, es recibir la atención oportuna con su respectivo tratamiento oncológico, las recomendaciones posteriores serían: tener un estilo de vida saludable con una buena nutrición (no fumar, no tomar y no exponerse a más factores de riesgo) y realizar ejercicio aérobico y/o de relajación, como el yoga de ser posible, esto puede hacer una diferencia radical. Tome nota.

Mejora la seguridad en Quintana Roo

El sector empresarial es uno de los que suelen resentir más la inseguridad, por ello toda la iniciativa privada de Quintana Roo avala la estrategia implementada por el Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca, debido a que han disminuido considerablemente los índices delictivos, lo cual es bueno para el turismo nacional y extranjero que suele visitar la entidad.

No lo digo yo, lo revelan las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se asegura que Quintana Roo ha mejorado considerablemente el tema de seguridad debido a que se ubica en la posición 14 de Incidencia Delictiva Nacional con sólo 33 mil 872 con base en datos recabados por el SESNSP de enero a agosto de 2022.

Dicho Estado es superado por Baja California, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz .

Otro de los hecho que ha mejorado considerablemente, es el de la violencia contra la mujer debido a que de acuerdo a cifras del SESNSP de enero a agosto de 2022, Quintana Roo se ubica en la posición 22 en cuánto a delitos de feminicidio y la posición 18 en lo que se refiere a presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas.

Debido a lo anterior, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), del INEGI, en su tercer trimestre del año 2022, reportó para la ciudad de Cancún una percepción de seguridad de 20 por ciento, siendo este nivel de percepción más alto reportado desde el año 2018. Mientras que la ciudad de Chetumal cuenta con una percepción de seguridad de 42.6 por ciento.

Hay que recordar que Óscar Montes de Oca Rosales fue designado el 12 de diciembre de 2018 como fiscal general de Quintana Roo y desempeñará el cargo hasta el 11 de diciembre de 2027, y uno de sus objetivos es el de volver a convertir al Estado como uno de los más seguros del país.

Centro de Ciberseguridad

La firma T-Systems sabe que sí hay talento mexicano en Ciberseguridad en México. Resulta que, por primera ocasión, el CEO global de la compañía, Adel Al-Saleh visitó México y llegó con buenas noticias.

Ante socios de negocios, el Embajador de Alemania en México y directivos de la empresa en México, Adel anunció que la representación de esta tecnológica alemana recibirá una inversión dentro de los próximos 5 años para convertirse en el Centro para Atención de Servicios de Ciberseguridad a nivel global y que además permitirá la contratación de más de 300 especialistas en esta área.

Además, para continuar con las buenas noticias para T-Systems México que dirige Alejandro López de la Peña, Adel también inauguró las nuevas oficinas de la empresa en Puebla en donde más de 1,000 colaboradores continuarán dando atención en soluciones críticas de negocio en tres idiomas a más de 40 clientes globales.

Herramienta del futuro

¿Sabía que en México, la tendencia de tomar decisiones basadas en datos por parte de las grandes empresas creció en 30%? Esto significa que las estrategias de negocio se están generando más de la mano de las estrategias de data y también implica que, a través del análisis de datos, se encuentren áreas de oportunidad en los servicios de las empresas.

Lo anterior fue uno de los grandes hallazgos del Informe de Madurez Digital 2022, elaborado por segundo año consecutivo por KIO Networks, capitaneada por Jorge Sapién, Talkwalker, EY México y Needed.

De hecho, de acuerdo con McKinsey, para 2025, las grandes organizaciones y utilizarán plataformas de intercambio para facilitar la colaboración en proyectos basados en data, tanto dentro como fuera de ellas.

Las empresas basadas en datos participarán activamente en una economía que facilita la agrupación de datos para crear conocimientos más valiosos para todos los miembros y para ofrecer mejores servicios y productos.

Premio para San Carlos

Y ya para terminar le cuento que recientemente el fraccionamiento Colinas de San Isidro, de la desarrolladora tapatía Grupo San Carlos, liderada por Javier Michel, obtuvo el Premio Estatal de Vivienda, otorgado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), en la categoría “Vivienda Residencial”, el pasado 7 de marzo de 2022, considerando los siguientes elementos: mejor desarrollo habitacional; mejor vivienda; mejor tecnología sustentable y uso de recursos; mejor densificación urbana, y mejor organización vecinal: que contempló que el desarrollo. ¡Enhorabuena a las huestes de Michel!