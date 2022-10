PAN quiere frenar iniciativa de “Mi Beca para Empezar”

De espaldas al pueblo y al progreso de las mayorías, líderes del PAN y sus diputados locales no quieren sesionar y están frenando la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo que busca elevar a rango constitucional los programas “Mi Beca para Empezar” y “La Escuela es Nuestra”.

La iniciativa reforma el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de derecho a la educación para añadir dos párrafos al numeral del apartado A, donde se establezca que en la ciudad “todas las niñas y niños inscritos en planteles públicos de educación básica tendrán derecho a contar con una beca”.

Además, en cada ejercicio fiscal, las escuelas públicas de nivel básico contarán con la asignación presupuestal que determine el Congreso, a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles, misma que se ejercerá con la participación de los padres de familia.

La iniciativa enviada al Congreso de la Ciudad asegura la permanencia de ambos programas, independientemente de qué partido gobierne la ciudad, como parte del derecho a la educación que los menores deben tener garantizado. Si ambos programas quedan inscritos en la Constitución Política de la Ciudad de México ya ningún gobierno conservador lo podrá quitar.

La iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno en febrero del presente año, se discutirá en las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales y desde la Comisión de Educación se están haciendo foros de discusión ante este programa que otorga hasta 600 pesos mensuales a más de 1.5 millones de estudiantes de educación básica y primaria de las 16 Alcaldías de la Ciudad.

La jefa de Gobierno ha comentado que todas las dependencias han hecho un esfuerzo para incrementar el monto de la Beca, ya que “al inicio se entregaban 325 pesos y ahora se dan 500 pesos para preescolar, 550 pesos para primaria y secundaria, y 600 pesos para los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Los legisladores de Morena pediremos el apoyo de la ciudadanía para que el proceso se acelere y se vote lo antes posible, (para que se apruebe en el actual periodo ordinario de sesiones que concluye el próximo 15 de diciembre), y denunciaremos la indolencia de los legisladores del blanquiazul hacia los menores y las escuelas que reciben los apoyos, al estar en contra de la educación pública.

Por el momento no existe tema más importante que el de garantizar el acceso a la educación de millones de niñas y niños estudiantes, y si el PAN no quiere sesionar, la ciudadanía los obligará. Porque donde hay educación no hay distinción de clases.

En este contexto, haremos una colecta de firmas e instalaremos mesas afuera de las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria ante la falta de sensibilidad y de interés de este partido, y para que las madres y los padres de familia puedan opinar.

Está claro que la oposición quiere detener este documento y congelar la propuesta.

Como han expresado mis compañeros Lourdes Paz y Sebastián Morales, secretaria general y presidente de Morena en la Ciudad de México, “con trampas legales los legisladores del blanquiazul han frenado la aprobación de esta Reforma”.

Invitamos a todas y todos los padres de familia a firmar a favor de una de las acciones sociales más progresistas y equitativas que ha tomado cualquier gobierno en la historia de México.

Hoy muchos padres que antes no podían llevar a sus hijos a la escuela pública por falta de recursos para comprar útiles y uniformes, pueden hacerlo.

De acuerdo con la Doctora Sheinbaum el objetivo de entregar esta beca de forma universal es precisamente garantizar el derecho a la educación de las niñas y niños de las escuelas públicas de la Ciudad de México para que todos tengan la oportunidad de continuar con sus estudios.

Cabe destacar que la capital del país, es la única entidad del país que cuenta con diversos apoyos educativos como los antes mencionados y “Mejor Escuela”; “Va Segur@”; Internet para todos”; y “Útiles y Uniformes escolares”.

Se trata de una estrategia integral de educación en la Ciudad de porque las y los niños no solo son el futuro de la ciudad sino su presente; de ahí que sea prioritario elevar a rango constitucional “Mi Beca para empezar”, porque como decía Justo Sierra, político mexicano, impulsor de la educación en México, y promotor de la fundación de la Universidad Nacional de México, (hoy UNAM): “Es la educación la que genera mejores condiciones de justicia(…); educar quiere decir fortificar”.