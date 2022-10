PolíticaConfindencial Nuevos consejeros del INAI esperarán regreso de los ‘muertos’

INAI con focos rojos. El Senado destrabará la designación de consejeros del órgano de transparencia, la próxima semana tras los festejos de Día de Muertos. La madrugada del martes para miércoles estuvo a punto de salir, pero algo se atoró… para no perder de vista.

AMLO mete mano en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Resulta que el Senado está agotando los 30 días que tenía para nombrar a un comisionado, pero los atrasos se acumulan. Hay una versión: que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo designará, por haber transcurrido más de 30 días. Habrá que estar atentos…

ALEJANDRO ENCINAS, en problemas. Un reportaje de The New York Times pone en duda las pruebas de lo que pretende derribar la “verdad histórica”, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa… sin no se probó la autenticidad de mensajes de WhatsApp sería gravísimo. Y por dichos del mismo Encinas. ¿Qué harán?