Legisladores: ¡A predicar con el ejemplo!

Como lo he dicho en otras ocasiones, es desde los Congresos donde se debe actuar con mayor cordura y congruencia. Las legisladoras y los legisladores que estamos en los lugares donde se hacen las leyes, no podemos ser los primeros en no acatarlas y en pasar por alto incidencias que perjudican a la ciudadanía o a una parte de ella.

La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México permite la posibilidad de contratar asesores y asesoras para cada legislador y legisladora. Lamentablemente, esas personas, en su mayoría profesionistas y algunas incluso con estudios de posgrado, son contratadas bajo el concepto de prestación de servicios y el régimen de honorarios, es decir, laboran cada día en el marco de la incertidumbre laboral y con una gran ausencia de derechos y prestaciones.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cálculo de la pobreza en el país se mide considerando una serie de factores que van más allá del ingreso económico, es decir, se considera el acceso o las carencias, según sea el caso, a derechos sociales como la educación, la vivienda digna, el acceso a la alimentación, la seguridad social y los servicios de salud, entre otros servicios básicos como drenaje, electricidad, gas y agua entubada.

Y hay un indicador más que está dentro de la definición de pobreza, que es la pobreza laboral. Esta se usa para analizar el estado de la población que, pese a contar con un ingreso, no obtiene lo suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. La pobreza laboral es una realidad latente en nuestro país, de la misma manera que mejorar las condiciones del mercado laboral es un gran reto. De acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al cierre del año pasado, más de cinco millones y medio de personas se encontraban en condiciones de pobreza laboral.

Entonces, son muchos los factores que determinan si una persona es pobre y en qué sentido. Ahora bien, considerando el amplio espectro de vulnerabilidades que identifican a una persona en condiciones de pobreza, es innegable que las contrataciones bajo el concepto de prestación de servicios y el régimen de honorarios, que mencioné al principio, de alguna manera alimenta la pobreza laboral en nuestro país y, nosotros, los legisladores y las legisladoras, somos cómplices de ello.

Las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad de México estamos para velar por los derechos, la calidad de vida y el bienestar de las y los capitalinos, entonces, hagamos que la contratación en la modalidad de prestación de servicios profesionales por honorarios en el Congreso capitalino quede atrás, que quede prohibida para poder garantizar la estabilidad laboral y el derecho de prestaciones laborales a estas personas que, pese a no contar con ello, mediante su trabajo siguen contribuyendo a la labor del Congreso y quienes lo integramos.

Recordemos que, la propia Constitución Política de la Ciudad de México dispone que las autoridades garantizarán que, en las relaciones de trabajo, no existan formas de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las mismas. También, que los empleados disfrutarán de medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, así como de una indemnización de tres meses de salario más veinte días de salario por cada año de servicio prestados.

Hagamos lo correcto, seamos justos con estas personas trabajadoras, sumamente capacitadas y merecedoras de todos los derechos laborales que la Constitución y las leyes establecen.