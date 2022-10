Hay futuro en México... hay alternativa

“El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos”.

Immanuel Kant

En anteriores ocasiones ya he considerado que ciertos aspectos el neoliberalismo sí le han hecho bastante daño a México y al mundo porque amplían las brechas de desigualdad… pero tampoco la falsa izquierda es la solución. Y reitero mi postura: la solución es la socialdemocracia como justa medianía. Pero, ¿qué es y qué implica?

Es una ideología política que sí nace desde la izquierda, pero en el rubro económico permite el progreso y el libre desarrollo, y el Estado interviene sólo para contribuir al piso parejo. Es lo contrario a otorgar indiscriminadamente recursos a quienes no tienen y arrebatar a quienes sí tienen… y peor aún, como se hace en México, con opacidad y sin reglas claras de operación. Puro populismo.

La socialdemocracia trata de promover la justicia social, mediante la intervención directa del Estado en la economía capitalista. El régimen en el que se enmarca es el de una democracia representativa.

Estas son algunas de las definiciones, que podemos encontrar de diversos autores, pero para México es necesario crear la propia, de acuerdo a los antecedentes, y al momento actual del país. Movimiento Ciudadano está impulsando esta forma de hacer política, para que desde el gobierno se impulsen las políticas pertinentes y fomentar y legislar en ese sentido.

Actualmente, tenemos supuestamente un gobierno de izquierda, pero la verdad es que actúa con el mazo de la derecha y se aferra al pasado en una transformación regresiva, con políticas públicas que más bien se sitúan en los años 70′s del siglo pasado.

En una socialdemocracia, las funciones fundamentales del gobierno son dar seguridad y certidumbre jurídica.

En México, el actual gobierno, desde el Poder Ejecutivo, trasgrede sistemáticamente la ley y el Poder Legislativo está completamente cooptado por el Ejecutivo, en una restauración del viejo presidencialismo, con una eliminación de los contrapesos de los organismos autónomos y un enfrentamiento constante con el poder Judicial y un afán por debilitar el Federalismo.

La socialdemocracia busca garantizar la solidaridad económica, con las personas más desprotegidas, los pobres, pero los programas del gobierno actual solo están diseñados para favorecer un viejo sistema clientelar-electorero, pero no contribuyen a cambiar la realidad de las personas.

Es decir, como ya lo ha mencionado un servidor en este espacio anteriormente, solo busca asegurar los opacos programas sociales de 30 millones de personas que le permitan continuar con su pseudotransformación.

En cambio, la socialdemocracia está incluso en el cuidado del medio ambiente: en evitar la producción de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo que tanto contaminan y que, además, destruyen las selvas y manglares. Tal y como lo está haciendo esta administración en la construcción de un tren y una refinería.

La socialdemocracia actúa para proteger el derecho de las mujeres y se une al feminismo. En cambio, el presidente de la República demerita todo ese activismo, lo reprime y lo considera más peligroso que las actividades de grupos de delincuentes.

El Presidente desprecia los derechos humanos y dice: “Unas de las causas que promovieron los neoliberales para saquear a sus anchas, fueron la defensa de los derechos humanos, el Feminismo, la Protección del Medio Ambiente, la protección de los animales”. El propósito fue que no reparáramos en el saqueo sistemático de nuestros recursos naturales.

Ha promovido y logrado la militarización de las policías, sin un mando civil, destruye selvas, Ha fallado en todo por aferrarse al pasado. El discurso de la 4T es básicamente eso, señalar “lo malo” del pasado. Todos lo hacen sin excepción. Es la máxima encomienda de su mesías.

La socialdemocracia en Movimiento Ciudadano es construir un futuro distinto al presente, respetar las selvas y las etnias y pueblos autóctonos, respetar a quienes piensan distinto, no estar anclado al pasado.

Ideas de futuro para construir un porvenir con un respeto a los derechos y dignidad de las personas, detener el deterioro ambiental de la crisis climática, diálogo y construcción de soluciones para las personas.

Construir desde hoy el Futuro convocado por Movimiento Ciudadano. Realmente somos la única comunidad política que lo está haciendo. La trascendencia de esto consiste en pensar en el futuro, y tener una Visión de Estado consistente en:

· Oír las voces de todos.

· Fortalecer el federalismo y las capacidades de los estados.

· Construir un sistema electoral fuerte.

· Construir los nexos y alianzas para fomentar una idea integral de país.

· Los políticos comprometidos no terminan su trabajo nunca.

· Pensar en el destino de un proyecto de Nación fuerte y en las futuras generaciones de la población.

· Trabajar por el estado de Bienestar, beneficiando al mayor número de poblaciones y sus habitantes.

Y algunas de las frases que resumen bastante la visión aquí enunciada, son las pronunciadas por el Senador Dante Delgado en el cierre del Foro #ElFuturoEsSocialdemócrata, celebrado los pasados días 24 y 25 de octubre:

“El problema en México, es que existe un gobierno repleto de políticos extraviados y sumisos, pero sin una visión de Estado”.

“La seguridad integral de las personas, el gobierno se empeña en su error de entregar a los militares la seguridad, aduanas y obras públicas, sin una rendición de cuentas y sin un mando civil.

“El Autoritarismo coloniza a los que domina y también a los que condiciona, e impone el discurso por la sumisión o la provocación y es libre quien no se subordina al y no cede al chantaje, es libre quien no se deja someter, pero también quién no somete su discurso a las provocaciones, lo cual hace libre nuestro movimiento, Movimiento Ciudadano”.