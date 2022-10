No es contra el INE.... ¡La Reforma Electoral Va!

Cuando alguien asegure que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer el INE; recordemos estos doce puntos:

1.- El INE no desaparece, cambia de nombre INE (Instituto Nacional Electoral y de Consultas).

2.- El nuevo organismo INEC seguirá siendo autónomo.

3.- Reducción del número de senadores de 128 a 96.

5.- Consejeros del INEC y magistrados del TEPJF serán propuestos por los tres poderes de la Unión y serán elegidos a través del voto popular en elecciones abiertas.

6.- Reducción del número de Consejeros del INEC de 11 a 7.

7.-Límite máximo de regidores municipales: 9

8.-Financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales.

9.-Reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión.

10.- Disminución de la participación en una consulta popular de 40% a 33%para que sea vinculante.

11.-Eliminación de Organismos Electorales locales.

12.-Posible implementación de voto electrónico.

Para saber hacia dónde vamos, hay que recordar de dónde venimos; muchos hemos luchado durante años al lado de Andrés Manuel López Obrador para transformar a México y seguimos trabajando para alcanzar la democracia plena a partir de la Reforma Electoral junto con la Cuarta Transformación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador viene de una larga lucha por la democracia, y ha vivido fraudes electorales que debemos evitar. Con honestidad y austeridad, la transformación avanzará.

Me da risa que la derecha mexicana compare el costo de la burocracia del INE México con la inversión pública de infraestructura como Dos Bocas, el Tren Maya , y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Reforma Electoral busca garantizar el voto de los ciudadanos, evitar fraudes electorales y democratizar la vida pública del país. ¡No es contra el INE! Para el Presidente esta iniciativa, que plantea la modificación de 18 artículos constitucionales y siete transitorios, responde a la demanda de los ciudadanos de una política de austeridad y la creación de órganos electorales que garanticen comicios legítimos, erradicando la posibilidad de fraude.

No habrá más corrupción ni fraudes electorales como en las elecciones de 1988 y 2006 y se pondrá fin a la compra masiva de votos como la del 2012.

Como ha dicho la Doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, “hay que sustituir al INE por un Instituto de Elecciones y Consultas; no es justo que ganen más que los consejeros ganen más que el Presidente que trabaja sin duda más que ellos, y los magistrados; queremos que ganen la justa medianía, y no queremos que las elecciones en México continúen como las más caras del mundo… eso no es democracia”.

Es una mentira que se quiera desaparecer al INE, también lo es que la intención sea destruir el sistema electoral de nuestro país; queremos fortalecerlo con un sistema novedoso como lo hay en Europa y Estados Unidos haciendo más con menos dinero.

¡El poder es del pueblo; la 4T es con la gente!

¡Sí a la Reforma Electoral!