Nuestros animales de compañía y ofrendas en CDMDX

Para Caramelo y todos los animales de compañía difuntos en CDMX

Acabamos de pasar el día de muertos, días difíciles para todos los que tenemos reciente la muerte de un ser vivo. El recordar con flores, con comida, con retratos y con un sinfín de emociones a una personas o animal que un día compartieron sus vidas con nosotros no deja de ser difícil aun sin importar cuantos años pasen.

Hace unos días tuve que dormir a una de mis perras más viejas, a Caramelo, una cocker golden que estuvo conmigo aproximadamente 13 años, y que quizá tenia 14, 15, no sé porque la recogí de la calle cuando tenia casi 2 y no se cuanto realmente tenia.

Pero vivió conmigo, viajo conmigo, se enamoro de mis novios a lo largo del tiempo, se mudo conmigo y estoy segura que hubiera sido la mejora guardiana de mis hijos si hubiera llegado a conocerlos. Pero la tuve que dormir para que dejara de sufrir por el cáncer que la invadió.

Hoy quise dedicar esta columna no a algo político sino a lago social, al dolor de tantas familias que a lo largo de tantos años se comprometen con un animal de compañía, perro, gato, tortuga, canario, conejo, reptiles, aves, etc., los rescatan, los adoptan o algunos son comprados, pero que son cuidados como un integrante mas y que llegan a sus últimos días llenos de amor.

A esas familias quiero dedicarles estas letras, a ustedes que lloraron en sus altares al recordar a Firulais, a Huesos o a Silvestre.

Los animales de compañía sin duda hoy son un elemento fundamental en las familias capitalinas, donde 7 de cada 10 hogares tienen una “mascota” ya que, de acuerdo al INEGI, México es el país de América latina con mayor número de perros, con 19 millones de canes, 23 millones si le sumamos la cifra de gatitos, con una cifra aproximada de 3 millones de gatos en los hogares de México; y por ello desde el Congreso CDMX debemos seguir insistiendo en legislar a su favor y buscar construir una ciudad libre de violencia también para ellos.

A los altares de las familias capitalinas no legaron los miles de animales que mueren en las calles, abandonados, con frio, como crías de animales no esterilizados, los que mueren en el Mercado de Sonora y Claudia Sheinbaum y Evelyn Parra siguen consecuentando, los que mueren en rituales de santería, en rituales satánicos, en amarres estúpidos, etc. Esos animales no tuvieron un memorial, una oración o una veladora. Esos animales nos pertenecen en memoria colectiva y en responsabilidad social a todos.

Por ello esta columna es para señalar que hoy la PAOT esta rebasada, y no por incapacidad de Mariana Boy, a quien quiero mucho, sino porque no tiene la capacidad para hacer todos los rescates que le reportan al día, necesitan ayuda y mas asociaciones que se comprometan y sin cuiden a los animales y necesita mas recursos.

Es para señalar que la Brigada de Vigilancia Animal está rebasada y no por faltas de Leticia Varela a quien quiero, admiro y respaldo, sino porque no basta con su terreno en Xochimilco y que hoy gracias justo a Lety y a la generosidad del Secretario Omar, ya son una Dirección en la estructura de la SSC , sino que necesitan más recursos y apoyo para campañas permanentes de adopción y colocación de animales.

Si uno va a la Gran Vía en Madrid ve espectaculares gigantes de “Adopta”, toda una capital mundial unida en este esfuerzo ¿Por qué no podemos tener esto en la capital? Las campañas de adopciones permanente y el seguimiento real de cada animal dado, son FUNDAMENTALES.

Y para acabar señalar, que se tiene que repensar el alcance real de la Agencia de Atención Animal, casi es inexistente para las demás autoridades, porque si bien cumplen con la fundamental tarea de esterilizar, cada Alcaldía tiene recursos para eso y siempre se centran solo en lo que Agatan puede hacer con ellos cuando tienen que hacerlo juntos.

La función de Agatan debería ser legal, estructural y administrativa no solo hacerle la chamba a los Alcaldes, repito, una chamba valiosísima y yo amo al Dr. Esquivel, pero no cumple con su función supervisor de origen.

Que decir del Hospital Veterinario de Iztapalapa, de 1er nivel pero que esta tan lejos que poca gente lo usa, es casi inaccesible. Por último y para cerrar las ideas me preocupa que el dinero destinado para atención a animales se lo roben, lo inutilicen o acabe en infraestructura de otro tipo, en zapatos, en pintura o en cosas preelectorales.

Toda esta reflexión como una Diputada animalista que hoy llora la partida de Caramelo, la primera perra que rescate de la calle y que motivo decenas de rescates más. Por ella y por todos los animales que estuvieron presenten en las ofrendas de los capitalinos, sigamos chambeando que hoy no somos la CDMX animalista que debemos y podemos ser.

Te extrañaré toda mi vida Caramelo perrhija mía.