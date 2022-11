PolíticaConfidencial los errores de Uriel Carmona ante caso Ariadna

URIEL CARMONA, fiscal de Morelos, entró en una espiral frente a los errores en el caso del feminicidio de Ariadna, al grado de que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, lo acusó de encubrimiento. Ahora la Fiscalía Anticorrupción de Morelos indaga a funcionarios de la oficina de Carmona. Pero el daño está hecho.

SANTIAGO CREEL tiene una semana intensa, como le anticipamos aquí ayer. Y vaya que comenzó con todo, pues este lunes las protestas obligaron a los diputados a sesionar en comisiones fuera de San Lázaro. De cualquier manera, nos dicen, el presupuesto 2023 estará listo sin contratiempos en la fecha señalada que es el 15 de noviembre.

ERNESTO PRIETO, compadre del presidente Andrés Manuel López Obrador, levantó la mano para ser candidato de Morena a la gubernatura de Guanajuato en 2024. Aunque no por mucho madrugar amanece más temprano, nos dicen. Lo cierto es que esto muestra las grietas en el morenismo guanajuatense, sobre todo porque le pone el pie al eterno suspirante, Ricardo Sheffield, titular de Profeco. Hay más morenistas en la lista, así que, si de por sí no tienen muchas esperanzas, divididos, menos.

EMILIO LOZOYA sigue deshojando la margarita. Ya le anticipamos la semana pasada que no se veía mucha intención desde la autodenominada 4T de aceptarle el plan de reparación del año al ex director de Pemex implicado en muchos actos de corrupción con Odebrecht. De nueva cuenta se pospone la audiencia, que se había programado para este lunes. Lo que nos dicen es que en Palacio Nacional no están nada a gusto con el tema que día con día se les pudre en las manos.