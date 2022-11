Violaciones y ataques a mujeres en la UNAM, urge detenerlas

¿Te imaginas estar en el baño de tu escuela y que de repente llegue alguien a taparte la boca y comience a violarte? ¿No deberían ser los centros educativos de este paìs el lugar más seguro para ser y estar? Para la joven que hace unos días agredieron sexualmente en el CCH Sur de la UNAM no fue así. No es cosa nueva enterarnos que en un centro universitario ocurre esto

De acuerdo a Información propia de la UNAM el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la escena del crimen de 2 mil 648 delitos que se han denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al ser 349, 539 estudiantes de los cuales 50.9% son mujeres esto resulta inaceptable.

De esos delitos, 89 están relacionados con agresiones sexuales: abuso sexual, acoso sexual, tentativa de violación, violación, trata de personas y delitos contra la intimidad sexual, según datos de la Agencia Digital de Innovación Pública.

Además de las denuncias ante la Fiscalía, en el sistema interno de la UNAM ha habido mil 482 personas que han presentado quejas por violencia de género: 67% por violencia sexual, 40% por violencia psicológica, 17% por violencia física y 13% por acoso sexual.

¿Entonces qué estamos haciendo para construir Universidades seguras y donde sí podamos estudiar sin miedo? Porque las cifras y los hechos ocurridos, parecen decir que no se está haciendo lo suficiente, por ello el pasado martes como tu Diputada local de la CDMX y como hija de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, presenté un Punto de Acuerdo que se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas, para pedirle al Rector el Dr. Enrique Graue que actúe con toda la fuerza del cargo que ostenta.

La UNAM, es y será siempre lo más grande que tenga México, por eso resulta grave que violen a una joven en un baño en un plantel de educación media superior y que no pase, nada, que no corran a Susana de los Ángeles Lira, Directora del plantel , que le pidan a la víctima que se calle, que le tengan miedo a las manifestaciones de las colectivas feministas y que nuevamente una violación sea minimizada y no catalogado como el acto denigrante más grande que pueda existir contra cualquier ser vivo, tan solo después de la muerte.

La lucha por un México sin violencia esa tarea de todos, y hoy si hay un caso como este que pretende ocultarse, el país entero debe exigir justicia. Cuando yo estudié en la Prepa 9, hace más 18 años , mi profesor de fotografía, un hombre en el que yo confiaba con el alma, abusó de la relación alumna- profesor y en el salón de revelado se masturbó enfrente de mi.

Intencionalmente me llevó sola hasta ese salón y simplemente empezó a tocarse. Cuando lo hizo, yo no entendía que estaba pasando, mucho menos supe qué hacer, solo sentí miedo, vergüenza, y mucho coraje; estábamos solos en un salón, después de unos segundos de estar paralizada.

Reaccioné y logré salir, llevándome conmigo un impacto que dura en mi alma hasta el día de hoy en mis 33 años, que soy Diputada local y una cifra más de un agravio cometido contra una mujer en las instalaciones de la UNAM, no denunciado y mucho menos castigado ¿a cuantas más intimidó ese profesor?

Un caso de una violación, enerva el espíritu, un caso de violación adentro de la UNAM, o cualquier escuela, lo destroza.

Que no pase un día sin que tengamos la fuerza, y sobre todo la vida para luchar por otras. La situación de la UNAM debe entenderse desde una perspectiva de la toma de decisiones, y desde la posibilidad de fortalecerla con recursos suficientes y de sobra desde la Cámara de Diputados federal, y también desde la convicción perenne de no permitir que la 4ta transformación la debilite, la achique o la ataque.

Por una Máxima casa de estudios con justicia y dignidad de sus alumnas y todas las mexicanas. Un goya por todas las que hemos callado pero nunca más lo haremos.