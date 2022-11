Alicia Villarreal, con covid

Alicia Villarreal es tan impredecible como cualquier artista que carece de madurez emocional, una de las razones por las cuales trabaja poco y no se convierte en figura internacional.

Recientemente volvió a sacar a relucir la aberración que tiene hacia los medios de comunicación: hace unas semanas se presentó en el aniversario de una plaza comercial, en donde cumplió en tiempo y forma con su espectáculo, pero no así con reporteros, a los que la misma Alicia Villarreal invitó a través de su oficina y luego los dejó plantados.

Los colegas esperaban el acercamiento con Villarreal -porque ellos sí le dan tratamiento de figura-, pero de un momento a otro ella canceló entrevistas sin razón.

No se entienden estas muestras de falta de seriedad de la cantante con quienes son parte importante en su carrera, porque la prensa ha promocionado su trabajo y sus espectáculos incondicionalmente desde que inició su carrera.

Y hablando de sus espectáculos, el sábado 12 de noviembre Alicia canceló una presentación en Texas con el argumento de que se contagió de covid.

Los rumores son en el sentido de que no está enferma, porque ella no presentó ningún justificante médico aunque su oficina, que sí se comporta con responsabilidad, notificó el hecho.

Lo cierto es que Alicia ya cumplió 51 años de edad (hace tres meses) y no se ve para cuándo sea profesional, pues para prueba, otro botón: se había pactado una gira de conciertos por Estados Unidos con Ana Bárbara y “La güerita consentida” dijo que no, que siempre no, y no dio razones de peso a quien diseñó la gira.

Los conocedores afirman que lo que se pudo convertir en una de las giras más taquilleras y exitosas se quedó en una excelente idea que Villarreal no quiso llevar a la práctica por la falta de madurez de la que hablé al principio.

Reik, Tania Libertad, Guadalupe Pineda y Eugenia León, junto al mejor tenor del mundo

Javier Camarena actualmente es considerado el mejor tenor del mundo. Nacido en Xalapa, tiene 46 años y prepara la presentación de su nuevo disco con temas de Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez y otros grandes compositores mexicanos que han escrito una parte importante de la historia musical de nuestro país.

Será el mes de febrero cuando las voces de Jesús Navarro (Reik) Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Eugenia León y otros artistas que están por darse a conocer, se escuchen a dueto con el cantante más ovacionado en los teatros más importantes del mundo.

Disco de Pandora y Flans depende de la salud de su productor

Armando Ávila es el productor responsable del material que las Pandora y las Flans ya grabaron y que no ha visto la luz porque al reconocido productor musical su salud no le ha permitido concluir el trabajo.

Y es que hace un año fue operado de un aneurisma, del que se recupera favorablemente, pero de forma lenta.

Será hasta el 2023 que este esperado disco sea presentado por las amigas de Armando Ávila, pues ellas han solicitado tener paciencia para esperar que su también amigo finiquite el trabajo.

Se espera sea uno de los materiales más apreciados por una generación que disfrutó de esas agrupaciones femeninas exitosas desde la década de los 80.