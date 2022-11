Más de un millón de capitalinos marchamos porque el INE no se toca

Impresionante y muy emocionante la fiesta cívica que vivimos ayer domingo en todo el país. Reviso y reviso tomas aéreas y me queda claro que éramos más de un millón de personas marchando. Mexicanas y mexicanos de manera libre, voluntaria, pacífica y sin acarreos salimos a las calles a dejar en claro que estamos dispuestos a defender la democracia, la libertad y a nuestras instituciones.

A pesar de tantos intentos del gobierno de la CDMX por boicotear la marcha, no lo lograron. Me tocó presenciar como un grupo de policías cruzaban un camión para no permitirnos el paso o colocaban cordones o simplemente aplicaron contingencia ambiental. Ver desde temprano a las familias caminar rumbo al Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma vestidos de blanco y rosa para marchar por México nos compromete aún más a seguir dando la batalla desde la Cámara de Diputados.

Tantos mensajes que recibimos nos dejan aún más claro que vale la pena levantar la voz porque ahora toca DEFENDER al INE y NO les vamos a fallar. Tristemente, las agresiones y descalificaciones por parte de López Obrador hacia quienes no pensamos como él y no nos arrodillamos servilmente no son algo nuevo. El odio siempre ha sido y seguirá siendo un elemento clave en la agenda del presidente quien no se cansa de perseguir a sus opositores.

Hoy, como todos sabemos, tiene en la mira al INE. López Obrador lleva cuatro años queriendo destruir la democracia que por cierto, hizo que él mismo llegara al poder. Pero ahora dice que no sirve. En este camino de destrucción destaca el recorte desmedido al presupuesto del organismo que hará prácticamente imposible su operación durante las próximas elecciones, así como la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados con la que pretende desaparecer a dicho instituto.

Esto no es cosa menor, pues recordemos que el INE es un logro de la sociedad civil que se alcanzó a través de décadas de lucha y de trabajo, no es una victoria de un solo gobierno sino del esfuerzo de la ciudadanía que harta de los fraudes y abusos electorales (algunos perpetrados por personas cercanas al inquilino de Palacio), logró consolidar un sistema electoral imparcial, objetivo y justo.

Sin embargo, hoy el hombre en el poder, necio, caprichoso e irracional pretende tener su propio órgano electoral con consejeros suyos. No quiero ni imaginar a Bartlett, Noroña, Delfina, Pío, Felipa como sus consejeros y créanme que está dentro de sus planes.

En América Latina, tenemos dos ejemplos que tienen sumidos en la miseria a sus pueblos: Nicaragua y Venezuela, que destruyeron a las instituciones y pusieron a sus más cercanos para perpetuarse en el poder, no olvidemos que López trae el mismo manual de sus amigos dictadores.

A seguir dando la batalla sin miedo y con toda la fuerza. Toca que presionen a sus legisladores para que voten en contra de la Reforma Electoral. Les anticipo que los 115 diputadas y diputados del PAN votaremos en contra por amor a México y porque no nos doblamos ante el poder.

#ElINENoSeToca y punto. Al tiempo…