Eleciones intermedias en Estados Unidos

Ahora que existe el debate para quitar al INE, vale la pena comparar nuestro sistema electoral de organización y reglas con el que tienen en Estados Unidos, a pesar de que sus elecciones intermedias tipo las que tuvimos el año pasado, se realizaron el 8 de noviembre, en algunos estados aún no tienen resultados definitivos.

Nuestro país vecino tiene 50 sistemas electorales distintos y cada uno de ellos con reglas especiales de acuerdo a lo que políticamente se considera mejor para cada estado respecto a distritación electoral, registro de votantes, modalidades de voto o conteo de resultados.

Así por ejemplo en algunos de ellos se permite la votación anticipada por correo, de hecho casi 42 millones de sufragios se emitieron en esta modalidad antes del día de la jornada electoral, pero algunos solamente los toman en cuanta si llegan a más tardar el 8 de noviembre y otros los toman en cuenta aunque lleguen después paro que se hayan emitido antes del 8, esto desde luego complica el conteo.

De los resultados que se conocen hasta ahora se puede decir que la esperada marea roja que algunos analistas pronosticaban para referir un avance considerable de los republicanos, no se presentó; si bien ganaron algunos distritos que les permitirá tener la mayoría en la cámara de representantes, esto no sucedió en el senado en donde al parecer las cosas se quedan como estaban, es decir 50-50 y con el voto decisivo de la Vicepresidenta.

El factor Trump que había basado el apoyo a sus candidatos en la crisis económica, en el problema migratorio y en el cuento del fraude en 2020, no les ayudó y en las votaciones la mayoría no resultaron ganadores, de hecho se esperaba que al cosechar los triunfos que se pronosticaban, anunciaría su candidatura a la presidencia para 2024, lo que no solamente no ha sucedido sino que al resultar reelecto por una amplia mayoría el gobernador Ron de Santis de Florida, se coloca como un serio competidor por la candidatura republicana frente al expresidente.

El voto hispano siguió siendo en su mayoría a favor de los demócratas en donde el mayor apoyo lo tienen en California, Michigan y Pensilvania con 71%, 74% y 73% respectivamente y el menor en Florida con 44%, en donde el voto cubano siempre se decanta por los republicanos. Si se confirma la mayoría roja en la cámara de representantes es probable que no avance la supuesta reforma migratoria, se endurezcan las políticas de deportación y de mayor vigilancia de la frontera sur. Finalmente, el tema se empezará a politizar con miras a la elección del 24.

Un caso especial que terminará por definir la composición del senado lo representa la elección en Georgia, que de acuerdo con sus reglas electorales por no haber alcanzado algún candidato más del 50% de los votos será necesaria una segunda vuelta el próximo 6 de diciembre y será hasta que se concluya esta elección cuando se terminará prácticamente el proceso electoral del país más desarrollado del mundo, casi a un mes del día de la elección, si no hubieran impugnaciones judiciales ante los tribunales estatales o la Corte Suprema.

Para México la elección no parece ser una mala noticia, pero tampoco buena, habrá que esperar cual será la política de acuerdos del presidente Biden en la segunda mitad ante el contrapeso legislativo respecto al medio ambiente, el T-MEC, y la política energética, así como que tipo de acciones anti migratorias pretenden impulsar los republicanos que ya en voz del gobernador de Texas han dicho que irán en contra de la de “puertas abiertas” supuestamente impulsada por los demócratas.