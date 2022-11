Hoy te invito...

Los últimos meses han sido de trabajo arduo, creativo, enriquecedor, confrontativo, de aprendizajes, lecciones y oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, personal.

Colaborar para generar cambios sustantivos en el entorno familiar, social, comunitario, profesional… requiere un esfuerzo sostenido. ¿Qué mantiene la actitud con brotes, depresiones, encuentros, desencuentros… además de todo lo personal? Para mí un pensamiento de base: Compasión.

Imaginemos que para alcanzar nuestros sueños requerimos describir una serie de elementos que con seguridad nos llevaran a buen puerto. Aquí algunos que considero infaltables:

Lema: ¿pienso en la actitud cotidiana con la que enfrento el día a día, los retos que se presentan, los logros y la frustración cuando algo no resulta como lo había planeado... ¿Vivo inmersa en la queja, la preocupación, el agradecimiento, la frustración o soy propositiva?

Mi misión, ¿es algo reflexionado, definido o simplemente dejo pasar los días, que la vida fluya como venga, sin un sentido, motivación o servicio para brindar?…

Mi visión ¿incluye el respeto por otros, el civismo (ahora relegado, incluso en las escuelas), el cuidado del medio ambiente, la ecología, la prevención de riesgo de especies en peligro de extinción; apoyar con el ejemplo a una vida saludable, incluyendo alimentación, ejercicio, cuidado personal, sanidad mental?…

Filosofía de vida: ¿he adoptado algún filósofo, pensador, gurú o me inclino por seguir un ejemplo de vida religioso o espiritual? ¿Qué define o marca los valores, límites, alcances, vocación de mi vida?…

¿Poseo algún don que me fue otorgado y lo pongo al servicio de mi comunidad? ¿Aporto a la vida de quienes me rodean, dejo el espacio que ocupo mejor de lo que lo encontré? ¿Soy resiliente en los eventos críticos de la vida? ¿Sea cual sea la situación que enfrento, me mantengo fiel y leal a mis valores? ¿Mantengo hábitos saludables para mi salud física, corporal, mental y espiritual? ¿Practico hábitos que me mantengan en el presente, con actitud serena, amable, propositiva?

Valores fundamentales: ¿he considerado o creo saber cuáles son los que me acompañan, cuáles son inamovibles y cuáles son negociables? ¿Cuáles me gustaría sumar y se que aportaran a mi vida y al logro de mis objetivos?

Roles: ¿cuántos roles desempeño en mi vida: hija, hermana, esposa, madre, abuela, profesionista, cuidadora, enfermera, trabajadora, etc.?... ¿Cuáles deseo sumar, hay alguno que quiera suprimir o cambiar, hay alguno aspiracional?

Delinear un Decálogo aporta estructura a mis días, suma para lograr mis metas, evita caer en trampas como perder tiempo, distraerse de los objetivos, respetar mi presupuesto y organizar mis prioridades.

Metas primordiales que deseo cumplir durante mi vida. Si tienes un objetivo, una meta o un sentido será una motivación importante para lograrlas.

Recuerda: las crisis son oportunidades de crecimiento o aprendizaje si tomo el tiempo para ver la lección; pues nada es eterno, todo pasa, todo cambia.

Si tienes dudas para llevar a cabo este ejercicio, acércate a nosotros, es factible descubrir el sentido en lo cotidiano.

