Platanito: La violencia contra la mujer no es un chiste

El comediante dice que sus bromas no son ofensivas, sólo tienen mucho humor negro. Foto: Redes Sociales

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, se quitó el maquillaje de payaso, obligado por directivos de El Heraldo Radio, para dar una disculpa pública a Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, papás de Debahni Escobar, presunta víctima de feminicidio, por el mal chiste que hizo a costa de una desgracia ajena, como la que le sucedió a esa familia.

Esto ocasionó que los padres de la desaparecida jovencita utilizaran sus redes sociales para difundir que denunciarían a Platanito ante la Fiscalía del Estado de Nuevo León por reforzar la violencia de género, revictimizar a su hija y atentar contra los Derechos Humanos.

El lunes pasado, Platanito debutó con programa de radio a las 10:00 horas en cadena nacional, a través de Heraldo Radio, y de inmediato abrió la semana con tremenda polémica por la insensibilidad que le caracteriza, aunque él lo llame humor negro.

Razón por la que la empresa para la que comienza a trabajar le dio la instrucción de salir desmaquillado y ofrecer una disculpa aun cuando él no quería hacerlo… y de hecho no lo hizo porque se salió por la tangente.

Emmanuel será imagen navideña de Grupo Imagen

El martes 15 de noviembre, Emmanuel estuvo desde las 09:00 y hasta las 19:00 horas en los foros de Imagen TV, al sur de la CDMX, grabando el video que se usará para la campaña navideña de su canal, junto al elenco de cada uno de los programas: “De pisa y corre”, “¡Qué chulada!”, Francisco Zea, Yuriria Sierra, Ciro Gómez Leyva y “De primera mano”, con quienes el intérprete estuvo bien y de buenas todo el día de trabajo en el que se usó su tema musical “Jingle bells rock”.

Tener a una figura de ese tamaño para una campaña tan importante no es cualquier cosa y un ejecutivo de ese canal, al que me encontré en el aeropuerto de la CDMX, me contó esos detalles que dan gusto, porque quien gana es la gente, el público de ese canal que poco a poco, a sus seis años al aire, ha captado audiencia importante.

Y otro punto que da gusto enterarme, es que le dan crédito a mi amigo y colega Juan Téllez, quien hizo realidad que Emmanuel aceptara estar al frente de la campaña más importante del año para cualquier canal de televisión abierta.

Nace premio Elva González

La Asociación Triunfadores de México y la empresaria y doctora Elva Araceli Alonso González han creado el premio Elva González, mujer que impulsó a diversas asociaciones y empresas en el estado de Nuevo León.

Ella sirvió de inspiración para el reconocimiento a cantantes, deportistas, empresarios y artistas que será entregado el próximo 10 de diciembre a las 19:00 horas en el salón Palacio Real, en donde los padrinos y primeros premiados serán Edwin Luna, Olga Breeskin, Priscila y sus Balas de Plata, Mara Patricia Castañeda y Verónica del Castillo.

El objetivo es reconocer trayectorias que dejan legado en la sociedad del estado y en todo México.

La premiación tendrá una alfombra roja por donde los empresarios, cantantes, artistas, deportistas desfilarán y serán entrevistados por diversos medios de comunicación locales y nacionales.

Juan Gabriel y Ángela Aguilar cantan “Nada más decídete”

Juan Gabriel, el canal oficial en YouTube de El Divo de Juárez, estrenó la nueva versión de la canción “Nada más decídete”, producida por el aclamado Gustavo Farías quien está logrando refrescar las composiciones de Juan Gabriel al lograr que talento nuevo ponga su voz junto a la de inolvidable cantautor, quien dejó grabada su voz para esta versión a la que Ángela le plasmó su alegría y estilo.

Es de esperar que el tema empezará a escalar las listas de popularidad en todas y cada una de las plataformas digitales en donde ya la pueden escuchar y disfrutar, pues es un tema que irradia felicidad.