PolíticaConfidenical Omar García preparado para atajar caos mundialista

OMAR GARCÍA HARFUCH se previene. Pese a pronósticos que parecen no dar como favorita a la selección de México contra Polonia, el secretario de Seguridad Ciudadana no ha dejado nada al azar y ordenó un despliegue especial de diversas áreas de la institución para reducir la posibilidad de incidentes por el partido del tricolor. Ya veremos, porque si gana, la emoción estará al tope.

GRUPO MÉXICO, en capilla. Nos dicen que durante meses no hicieron nada de lo contratado para el Tren Maya y aunque contaron con un anticipo grandote, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende que regresen, ellos no quieren. Al parecer dicen que lo usaron en la obra, pero no tienen manera de justificar el gasto… para no perder de vista.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ calificó como “caricatura” la marcha en defensa del INE. Mientras tanto, en redes sociales están convocando a que el 27 de noviembre, la marcha de la revancha de la 4T, la gente haga su vida normal, pero con ropas en rosa y blanco. Y así seguirá el duelo por meses y años…

JEAN-PIERRE AZVAZADOURIAN, embajador de Francia en México, mostró su lado animalista. Presintió a Diego, un “gato chilango” que adoptó en un refugio justo hace dos años. Y dice que el minino se adueñó ya de la residencia oficial…