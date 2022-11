PolíticaConfidencial AMLO y sus conocidos mítines

AMLO no se ha bajado del templete nunca. La marcha, según Claudia Sheinbaum, con 1.2 millones de asistentes, prolongó el paso del presidente Andrés Manuel López Obrador durante horas antes de llegar al zócalo. Luego pronunció un discurso de casi una hora con los mismos logros que corea todos los días. La guerra por la marcha más grande, para competir con la del pasado 13 de noviembre, solo demuestra que necesitan a AMLO en el templete. Y así será hasta el 2024… ¿y más allá?

FRANCISCO CERVANTES, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, fue a la marcha pro AMLO. Estaba detrás de una valla a lado de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. Así que el empresariado también coreó “es un honor…”

TATIANA CLOUTHIER también se perdió su frutsi y su torta. Dado que renunció al gobierno de la autodenominada 4T, la ex secretaria de Economía no estuvo en la marcha. Cambió la “marcha del pueblo” por la presentación de un libro sobre transparencia en la FIL de Guadalajara.

JENARO VILLAMIL volcó a los medios públicos (Canal 11, Canal 22, Radio Educación, Canal 14, IMER y Capital 21) para la difusión propagandística de la marcha pro AMLO. El culto al presidente en su máximo esplendor. Y no es que en el pasado hayan sido lo máximo, pero en la historia de los medios públicos esto es inaudito. Quizá haya violaciones a la ley… y hasta a la Constitución. Pero pues dirán: “a mi no me vengas con que la ley es la ley”.