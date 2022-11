Desastres de la cuarta Transformación están a la vista

Para ser honestos, me gustaría decir que vamos bien, que estamos en buen camino que las expectativas de campaña se cumplieron y que somos otro país, sin embargo el balance es muy malo, quizá peor de lo que esperaban muchos en una cantidad impresionante de rubros y de temas que no sólo no han sido resueltos, sino que reflejan la peor etapa del país en los últimos 100 años.

Para empezar, el recorte de programas en los que afectó directamente a familias, particularmente a madres jefas de familias, ha sido un golpe del que no se ha podido reponer el país y que las mujeres mexicanas sufren día con día. Sin estancias infantiles, sin refugios, con aumento de feminicidios, con menos oportunidad y con criticas sin razón a las legítimas manifestaciones que ss presentan por ese sector.

En materia de salud no podría ser más desastroso. Somos uno de lo países que peor afrontó la pandemia, con una cantidad de muertos que nos posiciona en los tres primeros lugares del mundo, revelando además que las condiciones de infraestructura y de insumos mínimos para nuestros médicos.

La propuesta de tener un sistema de salud como Dinamarca no se ha cumplido y, justamente, cuatro años ya son suficientes para que se empiecen a ver los cambios. Y si a eso le agregamos no sólo que no hay medicinas gracias a la misma corrupción, sino al desdén para niños con cáncer, el balance es hasta doloroso.

En materia de seguridad se ha hecho historia, pero para mal. El número de homicidios que se registra hasta ahora es el más elevado en la historia del país, los cuestionamientos de la indolencia ante crímenes atroces son tema de todos los días en la sociedad pero asunto olvidado en las mañaneras.

Si en este momento hiciéramos un balance puntual de todos los compromisos o, mejor dicho, promesas sin sustento que se hicieron en campaña, encontraremos que no se ha cumplido ni el 20 por ciento. Lo peor de esto es que, a diferencia de lo que se dice, no es algo que agrade a quienes formamos parte de la oposición, nos duele porque esas deficiencias de esta administración debe sufrirlas a diario el pueblo de México.