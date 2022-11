Seis menores asesinados diariamente en México

No sé a usted querido lector pero a mí me impresiona y me duele que en México sean asesinados seis menores de edad diariamente.

De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNPS), en lo que va de la actual administración federal, (enero 2019 a septiembre de 2022), se han registrado 9 mil 213 homicidios contra niñas, niños y adolescentes, o el equivalente a 6.7 víctimas al día.

Tan solo de enero a septiembre de este año, los homicidios contra niñas, niños y adolescentes rebasan las mil 929 víctimas, de los cuales, 476 eran mujeres y mil 452 hombres. Cifra que supera por 100 personas el registro de 2021, al contabilizar mil 829 menores víctimas de homicidio.

Redim señala que en los nueve meses que va de 2022, se han registrado más homicidios con arma de fuego de niñas, niños y adolescentes en México que la cantidad total de homicidios intencionales registrados en un año en Siria, país que desde 2011 vive una guerra civil.

Tan sólo en septiembre de este año, el Secretariado registró 3 mil 124 casos de delitos en contra de menores de 0 a 17 años de edad, convirtiéndose en la cifra mayor desde 2015 que se tiene registro.

Los delitos que destacan contra la infancia y adolescencia en México son: corrupción de menores, extorsión, homicidio, lesiones y trata de personas.

La información revela un incremento en la violencia feminicida con armas de fuego contra niñas y adolescentes, de enero a septiembre de 2022 se registraron 12 feminicidios con arma de fuego, durante el mismo período pero de 2021, fueron nueve casos.

De enero de 2015 a septiembre de 2022, se han registrado 649 feminicidios de mujeres entre 0 y 17 años de edad en México, de los cuales 87 fueron con arma de fuego y 99 con arma blanca. De estos feminicidios, 114 ocurrieron en el Estado de México, 57 en Veracruz y 48 en Jalisco; concentrándose en estas tres entidades uno de cada tres feminicidios de mujeres menores.

Yo podría seguir transcribiendo cifras para que usted se de una idea de la gravedad, del peligro y de la violencia que enfrentan diariamente nuestras niñas, niños y adolescentes, pero no es el caso, hago mención de ellas para que tengamos un panorama de lo que ocurre, lamentablemente, en nuestro país.

Urge que como Estado volteemos a ver lo que viven nuestra infancia y adolescencia. No hay políticas públicas enfocadas para este sector de nuestra población, no hay apoyos que les permita salir de la pobreza y la violencia que comienza en sus casas. La indiferencia a nuestras niñas, niños y adolescentes está teniendo costos muy altos, costos que por desgracia pagan ellas y ellos.

Como sociedad es necesario hacer un cambio cultural. Empoderar a nuestras niñas es tarea de todos y todas, lo mismo que acabar con el patriarcado, el machismo y la misoginía. Como bien dice Redim: “todas y todos podemos aportar para romper el ciclo de violencia contra niñas, niños y adolescentes”.