Karen Díaz, un ejemplo para nuestras niñas

Me emociona y congratula que Karen Díaz, una mujer mexicana, haya pitado en el Mundial en Qatar 2022, un país en donde las mujeres sufren discriminación, violencia y se les impide ejercer sus derechos.

Karen Díaz hizo historia al ser parte del primer trío de árbitras que pitan en la Copa del Mundo de la FIFA, de ahí que muchos medios y especialistas la hayan catalogado como el verdadero éxito de México en el Mundial.

El éxito de Karen el éxito de muchas mujeres, niñas y adolescentes mexicanas, que ahora saben que el fútbol no es exclusivo de los varones, sino que también las mujeres podemos hacer historia y ser parte él, aún cuando persista el patriarcado, machismo y misógina.

He leído en varias notas informativas la historia de Karen, y me emociona pensar que en un futuro no muy lejano, muchas niñas y adolescentes también romperán paradigmas, tal y como lo hizo nuestra árbitra mexicana.

Karen es de Aguascalientes, fue parte de la Selección Mexicana Femenil, y en una ocasión tuvo que hacerla de árbitra durante un partido de fútbol en el que faltaba el colegiado, hecho por el que recibió un pago de cinco dólares, y hoy, es un ejemplo de perseverancia de muchas niñas y adolescentes seguidoras del fútbol.

Hablar de ella no solo me llena de orgullo por ser mujer y mexicana, sino porque creo que ejemplos como el de Karen nos incentivan a seguir trabajando en el empoderamiento de las niñas y adolescentes, con la intención de que un futuro sean mujeres que hagan historia.

A México le hacen falta muchas historias como la de Karen, historias que demuestren con hechos y no solo con palabras, que las mujeres somos líderes, que podemos representar a nuestro país, pero sobre todo, que tenemos la capacidad, inteligencia y fortaleza para ocupar espacios que se consideraban y se consideran exclusivos para hombres.

Karen no solo silbó en el partido entre Costa Rica y Alemania en el estadio Al Bayt en Al Khor, Qatar, el pasado jueves 1 de diciembre, sino que demostró que las mujeres somos exitosas y que podemos derrumbar barreras y techos de cristal para dejar en claro que las mujeres somos capaces de ocupar lugares de toma de decisiones.

Hago votos porque en México hayan más historias como la de Karen Díaz, que no sea la primera vez que vemos a una mujer mexicana arbitrar en un Mundial, sino que sea el comienzo de muchas más.

Mi reconocimiento y felicitaciones a la árbitra Karen Díaz, y mi compromiso de continuar trabajando desde el Senado en el empoderamiento de niñas y adolescentes en nuestro país, porque cada vez que una niña o adolescente es empoderada, habrá una víctima menos de la violencia contra nosotras.