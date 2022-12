La divergencia de una estrella

Existen artistas que marcaron un legado importante en el entretenimiento y que a pesar de encontrarse en un momento importante, siguen trabajando para mantenerse en la memoria de la gente. Y eso es precisamente lo que Thalía ha forjado con su impresionante trayectoria, un legado brillante que augura miles de cosas para su presente y su futuro como estrella de la música.

Y es que la mexicana ha sabido ponerle sabor y ritmo ha cada cosa que hace y de esta manera, enganchar a los millones de personas que siguen de cerca sus proyectos y que han formado parte de la historia de la artista alrededor del mundo. Así que no hay duda de que en la sangre de Thalía, corre el talento, la pasión y la latente necesidad de demostrar que lo clásico puede mezclarse perfectamente con las nuevas tendencias y volverse algo único que será recordado por siempre.

Por ello es que la artista dio un vuelco impresionante para lanzar su nuevo tema “Psycho B**ch”, en el que no sólo revoluciona la forma de hacer su música, sino que también entrega un visual impresionante en el que los colores, las luces y la propia esencia de la cantante, dictan lo trending del cierre de este 2022 lleno de evoluciones en este arte en particular.

“Estoy muy sorprendida y contenta porque fue una canción que llegó a mi inesperadamente, llegó el track y me enamoré de ese sonido electro pop y retro que tiene esa canción y nos pusimos a componer la letra y cuando le escuché no la sentíamos con el ADN de la música y cuando me la llevé a mi casa, de inmediato surgió la idea y la chispa.”

Además, no es un secreto que este estreno llegó cargado de comentarios abarrotando las redes sociales, donde lo coronan como un tema fresco e innovador.

“Me gusta porque es fresca, es spicy, es un poquito divertida, es irreverente y te saca ese lado temido que todos tenemos, ese lado de travesura.”

No obstante, es bien sabido que los números hablan por si solos cuando se trata de un fenómeno mediático como Thalía, pero la artista no se rige por ellos, sino que se entrega de lleno a su música y a sus proyectos, pone el corazón en ellos y posteriormente los ve traducidos en esta evolución de algoritmos y llegando a nuevos rincones del mundo a nuevas generaciones de personas y finalmente, convertido en todo el amor que ella en un principio, puso a sus canciones.

“No veo la vida en números y siento que cuando me taggean que están en el antro escuchando la canción o ver los tiktoks que existen, es donde veo que mi música le gusta a la gente y ahorita necesitamos alegría.”

Finalmente, la artista está más que preparada para recibir al 2023 con todo el glamour y con el corazón y el estudio rebosante de música y arte que hizo especialmente como una forma de retribuirle a su público todo el cariño que le han dado durante todos sus años de carrera.

“Hay tantas cosas que están pasando, pronto estaremos hablando una vez más de esto y tengo unas sorpresas que van a gustar mucho. Vienen cosas en las que he trabajado por años, cerramos con felicidad, con música, con agradecimiento a mi gente y a mi México que siempre me ha permitido experimentar.”

Y en ello, queda la lección más importante, que es aprender a disfrutar de todo lo que hagas, ponerle el corazón y entonces darte cuenta que la divergencia y las características de una estrella, las generas con pasión