Un Nueva York sobrevalorado

Sin lugar a dudas, Nueva York representa una de las ciudades más visitadas en el mundo, resulta un ícono del capitalismo moderno y un emblema del desarrollo y crecimiento de los Estados Unidos de América.

El turismo es una de sus vertienes de negocios, más allá de la parte financiera e inmbobiliaria que genera millones de dólares a diario, la parte artística y cultural se ha aquilatado para hacer de esta urbe, un sitio atractivo para el mundo entero.

En este final de 2022, la ciudad y particularmente Manhattan se encuentran en obra, por doquier están reparando o construyendo edificios, lo mismo que aceras, calles, parques y espacios públicos, cosa que le resta atractivo a esta urbe que suele ser muy visitada en las vacaciones decembrinas.

La cantidad de indigentes ha crecido estrepitósamente, lo mismo que en otras ciudades de los Estados Unidos, se deja ver mucha gente en situación de calle con severos problemas de adicción a las drogas, basta escucharles o verles el semblante para saber del problema de salud pública del que forman parte como consecuencia del consumo de drogas.

El nivel de servicio no mejoró tras la pandemia, de nueva cuenta sabiendo que son de las ciudades más visitadas del mundo –el mismo fenómeno que en París-- el servicio al cliente en el rubro turístico va en declive, si un huesped/comensal/visitante decide no contratar un servicio, hay veinte o treinta detrás que lo harán, la demanda muchas veces rebasa a la oferta y por ello, no existe la voluntad de tener un trato cordial al turista.

En Manhattan siguen las severas restricciones para la plataforma Airbnb, hecho que genera muy altos costos en la hotelería, impidiendo el libre mercado en el tema de hospedaje, dentro del país que pregona el libre mercado por el mundo.

Fuera de Manhattan, en Brooklin y Queens hay zonas muy desfavorecidas que empeoran cada vez más, donde vive la gente que trabaja en Manhattan, donde vive el neoyorquino de a pie, zonas llenas de basura, con escasos servicios públicos eficientes e incluso con problemas de seguridad pública, con el común denominador como en el resto de la urbe, de indigencia y adicciones.

En mi opinión, Nueva York está sobrevalorado en esta etapa que marca el fin de la pandemia.

Assit Card, Big Bus y Citypass

Para quienes tienen planeado un viaje a Nueva York, tres productos escenciales son, primero la protección de Assist Card, sobre todo en una ciudad tan complicada en términos de asistencia y tan cara con relación a temas médicos, no hay razón para no viajar con un seguro de asistencia.

En segundo lugar, Big Bus tours, una empresa global que prové de recorridos en las principales ciudades del mundo tiene dos convenientes rutas, en unas tres horas se pueden recorrer los más importantes puntos de interes de Nueva York desde un autobús turístico cómodo y seguro.

En tercer lugar, CityPass, la empresa líder global en pases de atracciones en distintas ciudades tiene un producto en Nueva York que nos permite visitar los sitios más icónicos a un precio mucho más accesible que si estos se pagan por separado.