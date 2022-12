Llegará 2022 a 1.07 millones de vehículos vendidos en el país

El día de hoy se espera que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotrices A.C, la asociación mayor de loa distribución de vehículos nuevos, anuncie su pronóstico de cierre de año en menos de 1.1 millones de unidades, quedándose en 1,072,196 unidades, lo que representará 5.7% de incremento contra el año pasado mostrando una recuperación de inventarios en las distribuidoras por varias marcas, pero aún no total en todas las de volumen.

Lo que ha pasado en el año es que las presentaciones no han faltado, los nuevos modelos y su llegada no han dejado de estar presentes pero las listas de espera en todos los casos no han podido ser llenadas, por lo que la demanda es mayor este año a ese crecimiento.

Pero por problemas logísticos para llegar las unidades de las plantas a nivel mundial a los distribuidores en todo el país, tanto por mar, ferrocarril y carretera han ocasionado que no se puedan entregar todas las unidades posibles.

La falta se estima que seguirá existiendo en 2023 pero veremos si sigue el crecimiento mes a mes como los últimos siete meses del año hasta noviembre donde hemos visto crecimiento contra el mismo mes del año pasado en la comparación mensual.

Así, el pronóstico se queda corto de los 1.1 millones de unidades por aproximadamente 30 mil de ellas, lo que será un cierre bueno pero que espera mejores años.

La AMDA también explicará exportaciones y producción el día de hoy en cuanto a expectativa de cierre de año que se estará revisando en los primeros días de enero 2023, además de su estimación de financiamiento que va en casi 60% de las unidades vendidas en el mercado mexicano, siendo las financieras de marca las de mayor venta de crédito con aproximadamente el 80 por ciento.

BMW México ensambla el M2

Esta semana Publimetro pudo entrar a una de las tres plantas en el mundo que ensamblan vehículos de la división deportiva de BMW, la conocida como “M”, donde se modifican de manera importante los vehículos en chasis, suspensión, motores, frenos, gestión y aerodinámica haciéndolos mucho más potentes y emocionantes de manejar.

La planta es la de San Luis Potosí, de BMW una de las más modernas para la marca y también en el país, el auto fue posible hacerlo en México por la flexibilidad de producción de la planta donde la línea de ensamble puede fabricar cinco diferentes vehículos y sólo la parte de chasis es la que debe modificarse para poder producirlos.

En esta fábrica donde habrá 3500 empleos directos para 2023, ya se hace el Serie 3 en varias versiones y hasta electrificado, lo que confirma que si se quiere hacer un auto 100% eléctrico la planta está preparada para hacerlo y exportarlo. Actualmente el M2, que en su diseño intervino un mexicano, José Casas, se lleva a más de 70 países en el mundo, en México su precio es de: 1,690,000 pesos.