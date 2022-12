La política exterior de este gobierno: entre injerencias y complejos

Como lo escribí en mi columna de la semana pasada, la crisis política que se desató en Perú por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo ha derivado en un sin fin de posicionamientos a nivel internacional que se dividieron entre los que reconocieron al gobierno de Dina Boluarte y los populistas de izquierda de la región.

Frente a estos hechos, como era de esperarse, López Obrador decidió apoyar a su amigo Pedro Castillo, pero eso no es todo pues si bien es cierto este gobierno no se ha caracterizado por tener una imagen impecable a nivel internacional, también lo es que ante estos últimos acontecimientos políticos, el inquilino de Palacio ha incumplido con nuestros principios de política exterior y también con la obligación de los Estados de abstenerse de intervenir ya sea directa o indirectamente en los asuntos internos de otro Estado.

Argentina, Bolivia, Colombia y México a través de un comunicado conjunto insistieron en seguir reconociendo como presidente al cesado Castillo, por lo que el gobierno de Perú ha tenido que solicitar a nuestro país el cumplimiento de las obligaciones internacionales establecidas en el Sistema Interamericano.

Y que respete las decisiones internas que se están tomando “para resguardar la institucionalidad democrática” además de llamar a sus Embajadores en estos cuatro países a consulta, lo que en términos diplomáticos se interpreta como un enfriamiento de relaciones.

En este sentido y con motivo de la postura que el presidente de México ha tenido sobre la situación política que atraviesa el país andino, más de 100 legisladores con distintas ideologías y pertenecientes al PAN, PRI, PRD y MC rechazamos enérgicamente la actitud injerencista de López Obrador en los asuntos internos de un estado independiente y soberano pues esta conducta es abiertamente contraria a los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Esta misma semana haremos llegar este comunicado a los congresistas peruanos que tienen toda nuestra solidaridad.

Además, condenamos la justificación por parte de López respecto al intento de golpe de Estado llevado a cabo por el expresidente Pedro Castillo ya que México debe ser siempre un ejemplo para el mundo de respeto a la democracia y a la libertad y debe rechazar toda iniciativa en sentido contrario.

Cambiando de tema, el pasado 15 de diciembre delegaciones de alto nivel llevaron a cabo la XIII Comisión Binacional México–España y la reunión de la Subcomisión Política con la finalidad de reactivar la red de cooperación que hay entre ambas naciones y superar las confusiones que se han creado por las declaraciones del inquilino de Palacio.

Que lamentablemente como no sabe ni le interesa el tema internacional ni tampoco se imagina la importancia de mantener sanas las relaciones diplomáticas, nuevamente aseguró que “continúa la pausa” según él porque no hay una actitud de respeto y no han aceptado que cometieron abusos a los pueblos originarios. ¿No se dará cuenta que además de dejar en ridículo al país también lo hace con el Canciller y su equipo? Duda genuina.

Así de pequeña es su mentalidad. López Obrador desconoce que además de historia, compartimos agenda en temas políticos, económicos, de cooperación científico-técnica, de educación, de cultura, entre mucho otros.

Se estima que hay alrededor de siete mil empresas españolas que representan una inversión de más de 70 mil millones de euros y que hay cada vez más empresas mexicanas en el país ibérico. Nos tomará muchos años regresar a la arena internacional todo por culpa de complejos y de una visión sesgada porque ha tomado todo de manera personal. Al tiempo…

DETALLES. Felicidades al pueblo argentino por la contundente victoria en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Muy emocionante verlos campeones.