PolíticaConfidencial Gómez Leyva y los ataques a la prensa

CIRO GÓMEZ LEYVA fue víctima de un ataque cobarde. Seguimos sin responsables detenidos, ni materiales ni intelectuales. Y la otra es que este año cierra como el peor en cuanto a asesinatos de periodistas, 15, contra los 12 de 2017 que era el año más fatídico. Por supuesto, el discurso desde Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador debería mesurarse. La exigencia es clara: castigo a los responsables de agresiones y crímenes contra periodistas.

ROSARIO PIEDRA acumula un rosario de fallas. Una auditoría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mostró que el organismo no tiene datos confiables sobre los registros de personas desaparecidas o vulnerables no localizada en el país. Una raya más al tigre…

OMAR GARCÍA HARFUCH ha dado resultados positivos en materia de seguridad en la CDMX. Pero no vale dormirse en los laureles. Ha habido una serie de asesinatos y hechos de sangre que comienzan a inquietar. ¿Se está acabando la pax?

AMLO ve cómo su anhelada reforma electoral se va hasta el 2023. Le urgía. Presionó. Amagó. Y pues no, no les alcanzó. Así que con todo y su poder, pues no controla todo.