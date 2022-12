PolíticaConfidencial AMLO contra el “dueño” de América

AMLO regaña… ¡a Biden! “No me gusta el modito”, reclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador porque Joe Biden dijo “bienvenido a América” al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Porque, argumentó, “América somos todos, Perú, México…” lo que debió decir, agregó, fue “bienvenido a Estados Unidos”. Para el registro.

MARTA RODRÍGUEZ, asesora de tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio por el escritor Guillermo Sheridan, en publicación en Latinus, dijo a Manuel Feregrino en Radio Fórmula, que “después de 35 años en que la ministra ha estado en función pública, se me hace muy extraño que hasta este momento en que ella alzó la mano para ser presidenta de la Corte salgan estas cosas. Yo he sufrido la misoginia, en la UNAM no se ha descartado eso”. El tema arde y aún falta mucho por ver. Por lo pronto, la UNAM ya revisa el caso.

MARTÍ BATRES dijo el pasado 24 de octubre que en el Centro Histórico hay al menos 40 edificios con riesgo de colapso y que por ello habría que desalojarlos. Al solicitar vía ley de transparencia el dato de qué inmuebles están en esa situación, la información fue declarada… reservada. ¿No sería mejor hacer público el dato?

EMILIO LOZOYA verá su suerte en enero próximo. En los corrillos políticos se corren apuestas acerca de si lo dejarán libre o preso. Solo hay que recordar que en todo lo que va del sexenio de AMLO, quien prometió hasta llevar a juicio a expresidentes, pues simplemente no ha avanzado el caso de exdirector de Pemex. Hay quien dice que no saldrá de su celda porque pronto habrá elecciones. Habrá que estar atentos.