El recuento de los daños para 2022

Este año está por concluir, 2022 fue sin duda un año difícil para México y sus ciudadanos. El gobierno actual ha tomado una serie de decisiones que lejos de beneficiar a la población han dañado de manera grave valores como la libertad, la democracia y la igualdad. El estado de derecho está severamente lesionado y los derechos humanos parecen no existir en nuestro país.

Una de las principales consecuencias del pésimo gobierno del inquilino de Palacio es la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, agravada por decisiones equivocadas como la de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional o desaparecer la policía federal y quitar recursos a las policías estatales y municipales.

Durante este año la absurda estrategia de “abrazos no balazos” ha hecho que se supere la cifra de 100 mil desaparecidos, entre enero y septiembre de 2022, más de 2800 mujeres fueron asesinadas en nuestro país y en octubre de 2022, los feminicidios aumentaron casi un 13% en comparación con el año anterior.

México es uno de los países más peligrosos para las mujeres pues como mínimo son asesinadas 11 al día. Además, ejercer el periodismo en México es una actividad de alto riesgo, 2022 ha sido el año más letal para los periodistas con 15 asesinatos y lo más grave es que todos los días son agredidos e insultados por quien está obligado a brindarles protección, el Estado. Definitivamente la violencia en México parece no tener fin ni la impunidad tampoco.

Por otra parte, nuestra democracia está en riesgo gracias al capricho del presidente por destruir al INE. Como no logró desaparecerlo, entonces presentó un " plan b” para debilitarlo y dejarlo prácticamente inoperante a través de un paquete de reformas totalmente inconstitucional a ordenamientos secundarios. Todo por su ansia de poder y estar en posibilidad de tener elecciones a modo en el 2024. Ilegalidad total.

En materia de corrupción, ésta parece no acabar, al contrario. A pesar de haber sido una de las principales promesas de campaña este gobierno no solo no la combate sino que la fomenta.

Entre los casos más graves en materia de corrupción de 2022, está el asunto de SEGALMEX, en el que proveedores de Diconsa pagaron un porcentaje de cada contrato a una empresa fantasma y los servidores públicos involucrados obtuvieron más o menos 180 millones de pesos entre 2019 y 2020 gracias a “los moches” correspondientes.

Recordemos también a los primos de los hijos del presidente de la República en puestos importantes en PEMEX, CFE y SEP y la modificación, por parte del gobierno de México al monto de 65 contratos y la desaparición de 10 de las plataformas de acceso a la información. Terrible.

A nivel internacional, independientemente de todas las barbaridades cometidas a lo largo del año por el gobierno federal como el incumplimiento al T-MEC, la contratación de médicos cubanos que en realidad son esclavos con el fin de financiar al régimen.

La ausencia del presidente de México en la Cumbre de las Américas en Estados Unidos para apoyar a sus amigos de Cuba, Nicaragua y Venezuela que fueron excluidos de ésta, cerramos el año con broche de oro con el apoyo de López Obrador al depuesto presidente de Perú quien intentó dar un autogolpe de Estado en aquél país.

Este apoyo, de la mano con las acciones injerencistas violatorias de la Constitución y de acuerdos internacionales por parte del inquilino de Palacio culminaron con la expulsión del Embajador de México en Perú y su declaración como persona non grata ocasionando una crisis diplomática entre ambos países.

¿La economía? Simplemente la peor en 6 sexenios, consecuencia de la incertidumbre provocada por morena en el poder. La pobreza, de acuerdo con la CEPAL, se incrementa, a finales de este año en un 2.3%, es decir 2 millones quinientos mil mexicanos más en condiciones de pobreza. ¿Primero los pobres? Es una burla.

Definitivamente López Obrador es un peligro para la democracia, para la economía, para la diplomacia y para la seguridad. Es un peligro para México y el mundo. Esta administración está causando un daño irreparable al país y lo peor es que al gobierno federal no le importa la destrucción a la que está llevando a nuestro México. Al tiempo…

Este gobierno está acabando con todo.