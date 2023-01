Respeto a las leyes debe empezar por gobernantes

Los aspirantes, todos de Morena, no han sabido respetar ni un segundo la legislación en materia electoral y mucho menos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, por cierto, deben jurar respetarla y hacerla respetar en caso de que asuman el cargo de Presidente de la República.

Lo cual no deja de ser muy molesto en un país en donde el respeto a la norma debe comenzar por las y los gobernantes.

Pero no sólo se trata de candidatos, sino que ahora servidores públicos aseguran violar la ley sin el más mínimo empacho, afirmando que con sus actitudes no vulneran la equidad en la contienda y, por lo tanto, no violan ninguna disposición jurídica.

Lo que, sin duda, agrava más la situación ya que no sólo son perpetradores de la Carta Magna sino que, además, se encuentran pésimamente asesorados toda vez que la emisión de propaganda y de promoción de la imagen sin fines institucionales viola el artículo 134 de la Constitución Federal.

Adicionalmente, las conductas de promoción de la imagen no sólo significan el uso indebido de recursos públicos, sino que son actos anticipados de precampaña que sanciona la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es decir, no sólo son conductas indebidas, sino que además son el preámbulo para una sanción ejemplar que puede llevar hasta a evitar que esas personas puedan ser candidatas.

Lo peor de todo es que este tipo de conductas al amparo del poder, de la máxima figura del Poder Ejecutivo se consienten y, además, se aplauden como si se tratara de algo sin importancia adelantando campañas a más de dos años de que se lleven a cabo como si en el país no existiera Estado de Derecho y de ahí la ansiedad por eliminar al árbitro de la contienda que en varias ocasiones les ha exigido que detengan esos actos porque vulneran la ley simple y sencillamente.

En un país en que la democracia se construyó con sangre del pueblo de México es inadmisible que este tipo de cosas sigan pasando sin que se sancione de la manera más sever