El futuro está aquí, con RAM 1500 Revolution

La tarde de hoy la industria automotriz esxcribió una página en la historia de los vehículos utilitarios. En el marco del CES 2023 de Las Vegas, las huestes de de Stellantis se encargaron de presumir con bombo y platillo la mayor apuesta de la marca de vehículos pesaDOS: Ram Revolution BEV (Battery-electric Vehicle) Concept; un visionario plan que muestra cómo esta marca de pickups redefinirá el segmento una vez más.

La Ram 1500 Revolution BEV Concept está cargado con tecnología avanzada y reinventa la experiencia del cliente mediante la integración de tecnología de punta, totalmente conectada y con características de movilidad avanzadas , por ejemplo, ofrece una conectividad perfecta para transformar la experiencia del conductor y los pasajeros y su diseño exterior ultramoderno representa el futuro de la marca RAM.

La cara completamente nueva de RAM, incluye las letras “R-A-M” animadas y modernizadas, y un diseño de faros con “diapasón” de LED completo, las puertas se han rediseñado con una apertura estilo gran salón que muestra un espacio profundo para los ocupantes sin pilar B. Su nuevo diseño interior ofrece mayor flexibilidad con margen para configurar el espacio de trabajo con una consola central extraíble con superficie plegable.

Su compuerta intermedia eléctrica cuenta con asientos plegables montados con una sección inferior extraíble que permite múltiples configuraciones de asientos flexibles y permite un paso que puede acomodar grandes objetos.

Esta troca está construida sobre la nueva arquitectura de carrocería sobre bastidor STLA Frame diseñada específicamente para vehículos eléctricos de tamaño completo e incorpora el paquete de baterías de manera eficiente con paneles aerodinámicos completos debajo de la carrocería y difusor activo.

Este vehículo conceptos es Impulsado por dos módulos de accionamiento eléctrico (EDM) y cuenta con capacidad de tracción tota; de hecho puede sumar hasta 100 millas de alcance en aproximadamente 10 minutos con carga rápida de 800 voltios CC de hasta 350 kW. También cuenta con dirección en las cuatro ruedas con hasta 15 grados de articulación para mayor maniobrabilidad del vehículo.

Así pues, Ram supone redefinir con esta propuesta, una vez más el segmento de las pickups con el revolucionario modelo de producción Ram 1500 BEV en 2024, que se presentará en los próximos meses y dictar tendencia en elementos clave como: alcance, remolque, carga útil y tiempo de carga.

Luchatitlán de Funo

De acuerdo con diversos rankings de la industria deportiva, la lucha libre se posiciona en el top 5 dentro de las preferencias deportivas entre los mexicanos a nivel nacional, al igual que el fútbol soccer, futbol americano, baloncesto y el box.

En este contexto, le contamos que Fibra uno de André El-Mann se pone a la vanguardia con la instalación en su centro comercial La Isla Cancún: “Luchatitlán: The official house of Lucha Libre”, una experiencia que abrirá sus puertas en la primavera de 2023.

Luchatitlán entrará en operaciones gracias a una sinergia entre Lucha Libre AAA Worldwide, Cocolab, Ventura Entertainment y Fibra UNO, a la par de la supervisión de la Secretaría de Turismo y el Gobierno Estatal de Quintana Roo.

Luchatitlán se posicionará como un espacio que buscará enaltecer la riqueza cultural de la lucha libre tradicional, haciendo uso del modelo que utilizan los parques de atracciones y espectáculos más relevantes a nivel mundial, aunado a una experiencia gastronómica mexicana.

El eje central del proyecto está basado en crear un destino a semejanza de “pueblo mágico”, en donde la esencia luchística se experimente en cada rincón y que, de esta manera, los visitantes puedan redescubrir su afición por este deporte. La atracción se ubicará dentro de la plaza comercial que cuenta con más de 300 locales comerciales y una afluencia anual de más de 9 millones de personas.

El principal objetivo de este proyecto innovador es convertirse en un hito dentro del entretenimiento aprovechando el alto nivel de afluencia de turistas inernacionales que visitan Quintana Roo anualmente.

Luchatitlán se ubicará en una superficie de casi 3 mil metros cuadrados, en los cuales integrará una tienda, un restaurante, una cantina típicamente mexicana y una arena equipada para brindar comodidad a 580 espectadores por función. Tome nota.

RED CCE

Ya para terminar le cuento que el proyecto que se sigue consolidando exitosamente y es toda una realidad en materia de género, sostenibilidad y Primera Infancia es el emprendido hace menos de dos años por el Consejo Coordinador Empresarial de Francisco Cervantes a través de la Red CCE por la Primera Infancia liderada por Francisco Casanueva, Eva Fernández y Rocio Abud.

Pues cada vez son más empresas integrantes del CCE las que se suman a esta importante iniciativa, tan solo al cierre de 2022 se sumaron siete nuevas empresas con lo que al día de hoy son ya 53 organizaciones empresariales las que integran esta red a favor de los menores en México.

Tan solo el año pasado a través de diversas activaciones, más de siete millones de personas entre colaboradores, directivos, expertos, organizaciones, entre otros se capacitaron en la materia.

Para que usted dimensione la importancia de trabajar en la Primera Infancia y el por qué cada vez más empresas se suman a esta iniciativa, le contamos que las empresas que trabajan a favor de la niñez y sus familias disminuyen en un 30% el absentismo laboral de los padres y madres, e incrementan en un 60 % su productividad, según datos de UNICEF.

Entre las empresas que hoy integran la red considere a lidreres del sector como Femsa, Coppel, Tenaris Tamsa, DeAcero, Kaltex, Bimbo, LALA, Baker and Mckenzie y organizaciones empresariales como Amafore, AMIB, AMIB, CCMX entre muchas otras.