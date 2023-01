Cumbre de Líderes de América del Norte: ¡éxito de México en política internacional!

Han pasado nueve años sin que un presidente de Estados Unidos visite México y será bajo el gobierno de la Cuarta Transformación que esto ocurrirá. ¡Otro sello de orgullo para México, AMLO y su política internacional!

Del 9 al 11 de enero los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá participarán en la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte.

Joe Biden y Justin Trudeau llegarán al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA donde serán recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien agradeció a sus homólogos la confianza por decidir llegar al aeropuerto que construyó su administración. La oposición apostó durante varios días en que sus aviones no bajarían en el AIFA, pero una vez más se quedaron con las ganas.

Un plan de desarrollo y la integración de América Latina y el Caribe ( lo que fue en su momento la Alianza para el Progreso en la época del presidente Kennedy) para consolidar el bienestar de todos los pueblos, solidarizándonos con los más pobres de la región es una propuesta muy poderosa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A ver si el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau deciden hacer historia y la secundan para llevar a cabo una nueva política con respeto a la soberanía de los países sin injerencismo ni intervenciones bélicas.

La economía de ambas naciones está integrada, pero necesitan “más trabajo” como ha dicho el embajador Ken Salazar para fortalecerse; mientras que fenómenos difíciles a nivel global como el cambio climático, se pueden resolver si los gobiernos mexicano y estadounidense afianzan el trabajo conjunto.

El presidente López Obrador también ha propuesto como temas a discutir: una mayor unidad para el continente en materia de desarrollo económico y lo comercial; así como el respeto a la autonomía de cada país con una nueva política de no intervencionismo, no bloqueo y no maltrato.

Además de los temas de Diversidad, Equidad e Inclusión, Cambio climático y Medio ambiente; Competitividad en la región; Migración y desarrollo, y Salud y Seguridad, así como lograr la integración económica de América para sustituir importaciones de otras regiones del mundo para producir lo que se consume.

“No es posible que se destinen muchos recursos en América del Norte, y se compre en Asia todo lo que se consume o una buena cantidad de lo que consumimos en América del Norte. Si se sustituyen estas importaciones, imagínense cuánta inversión, cuánto crecimiento, cuánto empleo y cuánto bienestar”, ha comentado AMLO.

Para el presidente de México si hay crecimiento económico y bienestar hay posibilidad de ordenar el flujo migratorio; además propone la no intervención en las decisiones de los pueblos, de los países que son libres, independientes y soberanos.

Los mandatarios de México y Canadá firmarán un “memorándum de entendimiento” al que se sumarán el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) México, y la agencia del gobierno canadiense Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs (CIRNAC).

La Décima Cumbre de Líderes de América del Norte será un momento histórico de nuestra historia en común y un éxito en beneficio de México, Canadá y Estados Unidos, tres estados que integran la región más dinámica a nivel económico del mundo.