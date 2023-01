28 muertos en el Metro y una candidatura en riesgo

28 muertos nos han dejado la incompetencia de Morena en el tema del metro. Múltiples accidentes productos de negligencia, corrupción o cero oportuna atención han pasado en los últimos años en transporte más importante de la Capital, y solo hasta que su candidatura se ve en riesgo es que Claudia Sheinbaum se atreve a actuar en consecuencia y por fin oportunamente.

Hoy desde la Mañanera nos anunciaron que será la Guardia Nacional la que vigile y se asegure de evitar “más ataques al metro” y esto quizá pueda funcionar en términos de seguridad para los usuarios, pero sí de origen el tema es de mantenimiento sigue resultando irrisorio que Claudia Sheinbaum se obstine en tener al frente a Guillermo Calderón o que haya corrido al Subdirector de Operaciones y no justo al de Mantenimiento o la Directora de Instalaciones Fijas.

Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional las y los Diputados hicimos un exhorto a la Jefa de Gobierno para que priorice las funciones por las que fue electa por encima de sus aspiraciones políticas atendiendo las necesidades de la capital como la deficiente movilidad en la Ciudad ante los continuos problemas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, hoy salió a decir eso en la Mañanera.

En particular señalé que en lo que va del gobierno de la 4t han existido choque de trenes, incendios, cables que obstruyen las vías y provocan un mal frenado y, sobre todo, el miedo constante de las y los usuarios por el mal mantenimiento en el que están los trenes. En la Capital tenemos un transporte de 4ta que expone la vida de 4.6 millones de capitalinos a diario.

El presupuesto es de $18,847,741,477.00 y no se ve reflejado en las 195 estaciones del metro, la mayoría de ellas presentan goteras, poca iluminación, cables sueltos en el techo, barandales zafados, escaleras inservibles y elevadores sin funcionar.

¿Qué están haciendo con los recursos del metro? ¿Por qué no es su prioridad? Morena es responsable de las muertes que hoy familias lloran y ellos están de gira ilegal en otros estados. No importa el color o la ubicación geográfica, todas las estaciones presentan algún conflicto, social o técnico. El metro no funciona.

Es por ello que como Diputada local, pero más como ciudadana es que seguiré impulsando el #denuncioMETRO como un canal de exigencia ciudadana porque aunque hoy por fin Claudia esta actuando para lograr justicia y cambios reales, debe enfrentar la realidad de aún tener al mando a gente de Florencia Serranía, de tener al frente del metro a un director incompetente y responsable de tantos errores pero eso sí , leal hasta la muerte a la 4T con acceso a mucho dinero del metro, pero si el miedo de no ser Presidenta la hace actuar y evitar más muertes de capitalinos, que así sea.

En esta ciudad y con este partido gobernante, deben tener miedo de perder o dejar de tener poder para que hagan bien las cosas. 28 muertos en el metro, esa será la herencia de esta administración.