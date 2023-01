PolíticaConfidencial nuevo round de Marko Cortés contra Morena

MARKO CORTÉS empujó la denuncia del PAN contra Morena por la reunión en la Secretaría de Gobernación con una veintena de gobernadoras y gobernadores de Morena, encabezada por Adán Augusto Hernández López para promover a las 4 corcholatas rumbo al 2024. La verdad es que sonó un poco al pasado ese encuentro, pues antiguamente en el neoliberalismo y en ese pasado que tanto odia el presidente Andrés Manuel López Obrador muchas decisiones se tomaban en Gobernación…

YASMÍN ESQUIVEL en privado, y ahora en público, ha dicho que no va a renunciar a su puesto como ministra de la Corte porque no tiene de qué avergonzarse. Puertas adentro cuenta su historia y recalca que no es lo que se denuncia. Por ello, dice ella, no se irá de la Corte…

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO aún no cuajaba a la Guardia Nacional y ahora el general en retiro se va como subsecretario de Seguridad Ciudadana. Nos dicen que algo pasó en el camino, porque en las últimas 48 horas en Palacio Nacional se apostaba por una mujer, pero la sorpresa vino en la mañanera: va un general en retiro.

CLAUDIA SHEINBAUM O GUILLERMO CALDERÓN. La jefa de gobierno de la CDMX o el director del Metro están en la mira de la oposición en la Cámara de Diputados. Lo que nos adelantan es que en Morena pondrán un dique para no exponer a Sheinbaum. Si acaso sería el director del Metro, que seguramente dirá como su antecesora: “yo solo soy el director del Metro”…