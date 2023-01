La Importancia de conocer nuestra identidad II

Por Connie Molina Avilés

Érase una vez Clara

Desde que tenía cuatro o cinco años comenzó a no sentirse identificada con su cuerpo, aunque en realidad no sabía exactamente la diferencia entre un niño y una niña, tenía ciertos gustos que no correspondían según los demás a su género, dice sentirse desde siempre muy sola, aun cuando creció con dos hermanos varones y muchas primas y primos.

En la escuela, los deportes que más le llamaban eran el americano y el soccer, pero no se le permitía participar, pues eran deportes para niños, cosa que le causaba una terrible frustración; en casa con sus padres siempre reñía al no querer usar vestidos, sino pantalones y camisas como sus dos hermanos menores… “Algo no estaba bien, se sentía como ellos, pero no podía verse igual”.

Todo empeoró al comenzar la transición a la pubertad, le avergonzaba su cuerpo, odiaba sus pechos, hacía todo por ocultarlos. No aceptada ni por ella misma, con sentimientos de ansiedad, depresión, con emociones muy confusas y una sensación de no encajar, entre cómo se identificaba y el género que le fue asignado al nacer; mucha vergüenza y culpabilidad por no tener una identidad ante la sociedad y su entorno.

A los 30 años comenzó a ver la posibilidad de un cambio y por fin se atrevió a decirle a sus padres: “Tengo que confesarles que desde siempre me siento como un Gustavo atrapado en el cuerpo de una Clara, y así quiero que me llamen”; la reacción de su padre fue de negación y rechazo, dijo “sentirse devastado y emocionalmente defraudado por ella”, su madre se mostró un poco más comprensiva.

Nunca ha tenido un trabajo formal, trabaja con su madre en un negocio familiar; si de relaciones amorosas hablamos, no ha tenido ninguna significativa, su refugio son sus mascotas y la lectura.

Cómo podemos ver Gustavo, cómo la mayoría de las personas trans, no ha tenido una vida fácil, su relación con el entorno familiar, su mundo social y laboral, y todo lo que tenga que ver con la identidad asignada, han sido situaciones muy difíciles de manejar, acompañadas de profundo sufrimiento, repetidas veces provocado por estados anímicos negativos, inseguridad, falta de aceptación, confusión, pena y la mirada discriminatoria, de un sistema patriarcal y binario a nivel social y cultural, en dónde todo lo que se sale de la norma genera un rechazo.

Pienso qué, si cambiamos la discriminación y nuestro temor, a todo lo que es diferente, por una forma de entender, aceptar y reconocer a la diversidad de género, como parte de la riqueza humana, y no cómo un problema, lograremos un mundo más inclusivo, con mayores posibilidades de desarrollar nuestros potenciales, y ser personas más sanas, más felices y más exitosas.

Sí algo de esto te hace ruido, no dudes en pedir apoyo psicológico, en C7 estamos para escucharte.

