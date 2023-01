PolíticaConfidencial Apoyo a Adán Augusto, ‘acto de amistad’ que recuerda escándalos del pasado

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ tuiteó en defensa de Giovanni Dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna, quienes previamente subieron videos a todas luces promocionando al secretario de Gobernación. Según el tabasqueño, fue un acto de amistad… cosa de recordar el escándalo del PVEM con influencers. Lo bueno es que no son iguales.

SAN LÁZARO tiende puentes. Literal. La Cámara de Diputados erogará un millón de pesos para construir un puente peatonal. No está mal porque se busca ayudar a facilitar la salida de trabajadores… pero quizá su labor sea construir leyes, no puentes. Eso es tarea de otras autoridades. Pero bueno, estamos en México.

ALEJANDRO GERTZ, el enigma. Primero fue más que evidente su ausencia en la cumbre del presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden y Justin Trudeau. Que su agenda no se lo permitió, argumentaron, pero nadie lo creyó. Ahora sabemos que estuvo en un hospital en Estados Unidos. Y la ola de “fake news” inundó las redes este fin de semana. ¿Y el fiscal? Sigue sin ser visto.

ADRIÁN ALCALÁ, comisionado del INAI, resolvió que la Secretaría de Seguridad debe entregar una minuta de una reunión del Gabinete de Seguridad. Hace unos meses el propio presidente abrió a periodistas un par de sesiones. No hubo nada extraordinario. ¿Hasta dónde debe abrirse esta información? ¿Esas reuniones no sirve para nada? Para no perder de vista…