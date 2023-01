PolíticaConfidencial Corte registra tres votos contra de detenciones por el Ejército, ¿buena noticia?

NORMA LUCÍA PIÑA, presidenta de la Corte, y los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán votaron en contra de validar que el Ejército pueda no solo hacer, sino registrar detenciones, lo que antes solo podían hacer las fuerzas civiles. Esos tres votos dicen mucho de lo que en el futuro pueda ir perfilando las decisiones en el Máximo Tribunal.

CARLOS ALPIZAR, funcionario que controlaba y presionaba para la toma de decisiones de jueces y magistrados, cercanísimo a Arturo Zaldívar, tuvo una audiencia con la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Pero esta no duró más de 30 segundos: fue despedido. Parte de la limpieza en la Corte. Otro que puso sus barbas a remojar y mejor presentó su renuncia en los últimos minutos de Zaldívar fue el vocero, César Castillejos, para evitarse la pena.

GARCÍA LUNA ya está en la mira de la 4T y es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le echó el ojo para recuperar 700 millones de dólares, nada más el 70 % de lo que supuestamente es la fortuna del ex secretario de Seguridad Pública. No cabe duda de que en la austeridad republicana no hay lugar a pérdidas.

DIPUTADOS FEDERALES ya buscan su lugarcito en la agenda del próximo periodo de sesiones. Resulta que el PRI busca ya formar el Grupo Bicameral que revisará el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, propuesta que ellos mismos hicieron. ¿Será que, en ese tema tan importante, los deja adelantarse Morena?