PolíticaConfidencial Continúan ‘ajustes’ en la Corte tras nombramiento de Norma Piña

NORMA LUCÍA PIÑA, ministra presidenta de la Corte, continúa con los ajustes, hay quien piensa que es limpia, en los pasillos del Poder Judicial. Christian Noé Ramírez Gutiérrez renunció como director de Sustanciación, Registro y Seguimiento de la Evaluación Patrimonial. En su lugar se espera que se ratifique a Patricia Abad. Para no perder de vista a la Corte.

AMLO volvió a arremeter contra la Corte. “No (no tengo confianza), uno, dos o tres, los demás vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo del Poder Judicial”, dijo desde la conferencia en Palacio Nacional. Sin duda sigue sin superar que ni él ni sus operadores inclinaron la balanza. Y lo que falta.

JORGE SÁNCHEZ, hijo del periodista Moisés Sánchez, encaró al presidente López Obrador por el caso de su padre y ante el reclamo por no recibirlos le dijo: “A lo mejor no somos tan importantes para usted o no está aquí la mamá de ‘El Chapo’, ¿no?, pero que nosotros sí es necesario que conozca nuestro sentir”. Molesto, AMLO le dijo que eso se lo echa en cara Claudio X. González, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga o Carlos Loret de Mola. Y lo mandó a que lo atienda Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad. Lo bueno es que no son iguales, pero igual estalló Felipe Calderón un día cuando una periodista le preguntó si su gobierno protegía a Joaquín El Chapo Guzmán… por supuesto, también lo negó.

VÍCTOR HUGO ROMO es visto como un personaje que algo debe saber de unos 12 millones de pesos del Fideicomiso Social Miguel Hidalgo. Muchas son las dudas y escasas las respuestas, pero por alguna razón voltean a ver al exalcalde morenista de Miguel Hidalgo.