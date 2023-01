Puntos violeta, Alessandra, el Gobierno de la CDMX y la violencia contra las mujeres

Cuando un hombre te ataca las primeras horas son invisibles, no sabes qué hacer, no sabes cómo sentirte, no sabes hacia dónde dirigirte, qué tanto contar, qué tanto callarte, te sientes sucia, confundida, culpable y muy agredida; alguien te hizo daño y tu no sabes por qué o cuánto.

Sufrir un ataque sexual, físico, y psicológico (que no siempre se identifica rápido) es algo que no entiendes hasta que lo vives. Las víctimas pocas veces son capaces de actuar con prontitud contra su agresor y requieren de lugares seguros a donde acudir para sentirse respaldados, protegidos y auxiliados y estos no siempre son los lugares oficiales que el gobierno con sus escasos recursos ofrece. Lo que hoy existe no es suficiente en un país donde asesinan a 11 mujeres al día.

Una víctima en sus primeras horas debe ser contenida, escuchada, orientada y hacerlas sentir muy fuertes, por ello la iniciativa de la ex Diputada local Alessandra Rojo de la Vega, hoy activista y Directora General de Desarrollo Social en Miguel Hidalgo, acerca de los “Puntos Violeta” es sin duda uno de los programas más novedosos, oportunos para ofrecer a víctimas de violencia la guía para su protección. De manera específica los #PuntosVioleta funcionan así:

“Los puntos violeta son inmuebles públicos y privados que se identifican un emblema con la leyenda PUNTOS VIOLETA misma que los señala como lugares donde se recibe información de manera autónoma o en caso de emergencia se obtiene resguardo al ser un punto seguro para las mujeres”

La acción denominada Puntos Violeta tiene como objetivo principal proporcionar información a las mujeres que habitan y transitan por la alcaldía Miguel Hidalgo respecto de los tipos de violencia de género, el cómo esta violencia puede ir incrementando tanto en número de sucesos, como escalando hasta llegar a la violencia feminicida.

Para su operación, ya en 3 Alcaldías gobernadas por la oposición: Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón, se realiza la capacitación a los servidores públicos y al personal que labora en los establecimientos del sector privado en diferentes etapas, de manera presencial y en línea conforme a las posibilidades de quienes de manera voluntaria y gratuita se sumaron como punto violeta, para ello, contamos con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México quien impartió la plática de Derechos Humanos y Perspectiva de Género, asimismo, desde la Dirección de Igualdad Diversidad y Derechos Humanos, les proporciona el protocolo de actuación en casos de emergencia, procurando una mínima intervención (evitando la revictimización) avocándose al resguardo inmediato y llamada a la policía de la Alcaldía.

Debemos entender que antes que la política, que antes que las posiciones que los egos, que las revanchas y oportunismos políticos, lo primero son las víctimas y por ello, la Iniciativa de Ale, ya no se trata de ella o todo lo que el gobierno ha intentado contra ella, se trata de seguir brindando más espacios a tanta víctima sea posible para salvar su vida y sacarla de esos espacios donde sufra violencia, incluyendo a sus hijos o animales de compañía.

Porque en México, en la CDMX, en la colonia, es tu oficina, en el lugar que te imagines, hay una mujer (en su mayoría) que hoy, ayer o antier sufrieron un ataque, un tipo que se te pegó mucho en la calle, un cabrón que te susurro cosas al oído al pasar a tu lado, un señor que te toco las piernas cuando te bajabas del metrobús.

Esto pasa TODOS los días, y por ello los Puntos Violeta hoy deben ser imitados y colocados, con el nombre que sea, en toda la ciudad. GRACIAS a Alessandra por tu valor, inteligencia y trabajo para arrancar esto, y gracias a los Alcaldes Mauricio Tabe, Santiago Taboada y Lía Limón por hacer lo propio para ayudar a las víctimas y combatir el México Feminicida de todos los días.