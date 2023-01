La siniestra mano azul

A partir de una denuncia anónima y ciudadana, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México encontró trece paquetes con miles de folletos y mantas con mensajes de odio contra la jefa de Gobierno, los cuales ya habían comenzado a circular a través de una campaña claramente negra… mejor dicho: ¡AZUL!

Tras un operativo, en oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc, el titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano incautó dicho material y dio parte a la fiscalía capitalina.

Se trata claramente de una propaganda que evidencia y confirma la campaña de odio orquestada por el Partido Acción Nacional contra la doctora Claudia Sheinbaum quien asegura que “los panfletos hallados evidencian una guerra sucia en su contra, no de una alcaldesa, sino de la oposición, del conservadurismo, en particular del PAN que lugar de construir destruye. No es menor que estos folletos salgan de una oficina pública, de una alcaldesa de oposición, con alcaldes que salen a defenderla”.

Además de las acciones atípicas en el Metro identificados por la Fiscalía como “ataques sistemáticos para provocar accidentes”, hoy también sabemos que seguramente con recursos públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc, se está orquestando esta campaña que Acción Nacional quiere minimizar diciendo que “sólo son unos volantes”; que “¿por qué tanto escándalo?...

No son sólo volantes, sino que se trata de un contenido comunicacional ilegal orquestado, tanto es así que ayer vimos a dos alcaldes más, que se dicen precandidatos a la jefatura de Gobierno por la derecha, respaldando y reivindicando estos actos ilegales. Si Santiago Taboada, y Lía Limón defienden públicamente un delito, imaginen qué tendrán en sus oficinas.

Entre ellos se están coaligando; y en este sentido el Artículo 266 del Código Penal de la Ciudad de México especifica que se le impondrá prisión de dos a siete años y de cien a trescientos días de multa “a los servidores públicos que, con el fin de impedir o suspender las funciones legislativas, administrativas o jurisdiccionales se coaliguen y tomen medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general (…).

De igual modo, el artículo 209 del Código Penal de la Ciudad de México especifica que se le impondrá prisión de tres meses a un año o de 90 a 360 días de multa al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, (…).

Está claro que todos vimos como Sandra Cuevas amenazó a la doctora Claudia Sheinbaum, y arengó a los trabajadores a “partirle la madre” a la mandataria capitalina.

También el Artículo 18 de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su capítulo IV de la Violencia Institucional, especifica que “son actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

Y, se considera violencia política contra las mujeres en razón de género “toda acción u omisión incluido realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen política o limitar o anular sus derechos”.

Queda claro que los volantes encontrados: degradan, calumnian y descalifican a la Jefa de Gobierno, por lo tanto, no se trata de un delito menor; lo ocurrido es un delito y ya la Contraloría y la Fiscalía están investigando.

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc incurrió en algunos delitos como: violencia política en razón de género, coalición de servidores públicos, amenazas, uso ilícito de atribuciones y facultades, daño al patrimonio moral, así como peculado y desvío de recursos públicos entre otros delitos.

Quiero recomendarles a los habitantes de esta ciudad que se fijen muy bien por quien votan, creo que muchos habitantes de la Cuauhtémoc, Juárez, Roma, Santa María la Ribera, ya deben estar ¡arrepentidísimos! por haber votado por estos personajes… hay que darse cuenta de qué personajes están actualmente en poder, y hacer conciencia del tipo de personajes de la derecha que quieren gobernar esta ciudad.

¿En verdad queremos este nivel de política en la ciudad de México? ¿En verdad queremos seguir empoderando a estos personajes en la capital del país?

Los panistas de la Ciudad de México se dicen vulnerados por haberles caído en su campaña sucia. Inclusive se sienten ofendidos porque ciertos delincuentes señalan al narco de Genaro García Luna.¿ Ahora qué sigue?¿Que se digan defensores de las causas populares?