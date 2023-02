La mitad de los mexicanos planea comprar auto

Con el objetivo de conocer perspectivas únicas sobre los cambios identificados en los patrones de viaje y la combinación de movilidad en el mundo pospandémico; la firma Ernest&Young (EY), realizó un estudio llamado Índice de Consumo en Movilidad (MCI, por sus siglas en inglés), y los principales hallazgos reflejan la intención de compra de automóviles, el ritmo de cambio hacia la adopción de vehículos eléctricos y el proceso de la experiencia de compra de automóviles de los consumidores.

Esta encuesta realizada a 13,000 personas en 18 países, incluido México, muestra que en este año que comienza, los compradores de automóviles en Italia (73%), China (69%) y Corea del Sur (63%) son los más comprometidos con la compra de autos eléctricos, mientras que los consumidores de Australia (38%) y Estados Unidos (29%) son los que muestran un menor compromiso. Por su parte, 43% de los compradores mexicanos planea comprar un automóvil totalmente eléctrico (9%), híbrido enchufable (4%) o híbrido (30%).

De acuerdo con dicho indicador, en México, el 43% de los encuestados que quieren comprar un auto, están buscando adquirir un auto eléctrico (vs 52% a nivel global), mientras que el 66% de los compradores mexicanos planea comprar un auto en los próximos 12 meses, el 34% restante planea hacerlo en los próximos 24 meses. De esta manera, México se encuentra por detrás de China e India en cuanto a la intención de compra de automóviles.

Los encuestados afirman que el cuidado del medioambiente es el principal motivo por el que buscan comprar un auto eléctrico (46% México vs 38% global), así como el mejor rendimiento frente a autos de diésel y gasolina (34%). En cuanto a los factores disuasivos para que los mexicanos compren automóviles eléctricos se encuentran: la falta de estaciones de carga (36%), falta de información (34%), incertidumbre respecto al costo del servicio o carga (28%), falta de infraestructura de carga en casa o trabajo (27%) y el alto costo inicial (27%).

Por cierto que EY asegura que México tiene una tasa de adopción de autos eléctricos muy baja con aproximadamente un 0.5% de penetración en 2021, en comparación con el 0.3% de 2020 y el 0.2% de 2019, es por ello que advierte necesario que se implementen incentivos monetarios para fomentar la compra de autos eléctricos y la construcción de infraestructura de carga.

Destaca también que el 65% de los mexicanos encuestados por EY que buscan comprar un auto prefieren interactuar con el vendedor en la concesionaria para obtener información. Solo un 18% de los mexicanos se inclina por los canales en línea para la compra de vehículos. Tome nota.

Sergio Loredo en España

Sergio Loredo Foyo es un joven empresario de 36 años que tiene más de 18 años de experiencia en el desarrollo ágil de software, marketing digital e infraestructura Telcom y fintech. Es egresado de la carrera de Ciencias de la Informática en el Instituto Politécnico Nacional y en su historial tiene la creación de más de 8 empresas. Es por ello, que formó parte de la Misión Empresarial Mexicana de Alto Nivel que fue a España para fortalecer las relaciones con los sectores económicos, culturales y políticos, para buscar obtener llegar a un beneficio para ambos países. En su momento, el CCE afirmó que las empresas españolas en México han invertido más de 80 mil millones de dólares en los últimos 24 años, además de que México es el sexto país inversor en España con 7 mil empresas instaladas y el tercero en la Unión Europea. Y Loredo Foyo asegura que el crecimiento fintech de los últimos años en los mercados de habla hispana se debe al empuje de ambas naciones. La delegación mexicana fue compuesta por altos representantes de las cúpulas empresariales y en esta misión dialogaron sobre los retos que tienen las relaciones comerciales entre los dos países, así como de las oportunidades de inversión que hay en el futuro para seguir creciendo y mejorando el intercambio de servicios y productos para que las sociedades mexicana y española mejoren su intercambio comercial y cultural.

Promoviendo a México

La empresaria mexicana Erika García Deister, fundadora y directora general de Cancún Cards, acudió a la Feria Internacional de Turismo en Madrid (FITUR), España, para seguir promocionando a México como destino de viaje, y en especial a Quintana Roo. Ella es una de las mayores impulsoras de la región en América Latina, Estados Unidos y Europa. El objetivo del evento fue motivar la llegada de turistas españoles y de otras nacionalidades a México, la comitiva nacional estuvo integrada por 275 personas e incluyó: representantes de los tres órdenes de gobierno, directivos de empresas y asociaciones, y prestadores de servicios turísticos.

Fitur es una feria que se realiza anualmente en Ifema, en Madrid, España. Es el segundo evento de turismo más importante a nivel mundial. A él acuden más de 8 mil 360 empresas expositoras, y asisten más de 136 mil profesionales de esta industria. En esta ocasión se promovieron 235 puntos turísticos de los 32 estados de México.

Primera infancia, prioridad

Le cuento que en México hay más de 12 millones de niños y niñas de los cuales el 54.3 % de menores de 6 años se encuentran en condición de pobreza, esto quiere decir que a nivel nacional 1 de cada 2 menores de 6 años se encuentran en condiciones de pobreza, la cual tiene como consecuencia desnutrición infantil y un retraso en su desarrollo físico y cognitivo.

Por ello, a través de la Red por la Primer Infancia, el CCE se ha dado a la tarea de trabajar desde el sector privado en la promoción y mejora de las condiciones de los menores en nuestro país. Intervenir en la Primera Infancia resulta una prioridad para avanzar, es así que, a casi dos años de su integración, el crecimiento de la red ha sido sólido, pues en 2021 arrancó con un puñado de empresas y hoy ya son más de 55 las que se han sumado como parte de esta iniciativa, anote entre éstas a lideres sectoriales como Femsa, Coppel, Tenaris Tamsa, DeAcero, Kaltex, Bimbo, LALA, Baker and Mckenzie y organizaciones empresariales como Amafore, AMIB, AMIS, CCMX entre muchas otras.

Metabase Q ecos de Davos

Hace unos días finalizó el Foro de Davos y un tema relevante que se abordó fue el de la Ciberseguridad. En este sentido es de destacar lo hecho por Metabase Q, la empresa de Ciberseguridad líder no solo en México sino en Latinoamérica, la cual, a través de Mauricio Benavides, CEO de la empresa, estuvo presente en el evento y formó parte del Ciber Future Dialogue compartiendo tribuna con ministros, directores generales de empresas y organismos con y sin fines de lucro como las universidades top a nivel mundial en las conversaciones globales de ciberseguridad. El rezago que vive la región en la materia hace indispensable que los líderes regionales estén presentes, por ello la presencia de la empresa en este encuentro global.

Una de las grandes conclusiones de la reunión fue que existe en el mundo la imperante necesidad de encontrar y desarrollar talento en la materia pues existe un déficit respecto a la demanda de talento en la industria, si no me lo cree simplemente cheque este dato, tan solo en las primeras dos semanas de este año, Estados Unidos generó 455 mil empleaos en el área de ciberseguridad y en Latam hay 450 mil vacantes disponibles en el sector, por ello no es de sorprender que Metabase Q haya puesto en marcha la Cybersecurity Academy(Academia de Ciberseguridad), la cual es además gratuita para todos los que quieran capacitarse en la materia.

Humo blanco en Anafapyt

Y ya para terminar, le platico que la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Anafapyt) está de estreno, ya que hace unos días el Consejo Directivo eligió a Marcelo Herrera Díaz como su nuevo presidente para el periodo 2023-2024, en sustitución de Arius Zúñiga Lara.

El directivo, quien también es director de Producto y Desarrollo de Negocio para Axalta Coatings Systems Latinoamérica, será el encargado de liderar al organismo, que festejará su 79 aniversario este año y que hoy aglutina a 81 fabricantes de pinturas, 7 de tintas y 121 proveedores. Esto no es cosa menor, ya que se trata de un sector que genera ventas anuales por 69,754 millones de pesos y que emplea a 12,732 personas en todo el territorio nacional.