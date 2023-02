La vida de un cordero no es menos preciada que la de un ser humano

Uno de los mitos que se han formado en torno a la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, es que permitirá y promoverá la matanza de animales en ritos y prácticas religiosas, lo cual, además de ser falso, es absurdo, pues ningún proyecto cuyo objetivo sea la defensa de los seres vivos y sus derechos, podría contemplar de manera positiva tal cosa.

En el artículo 44, la nueva ley menciona textualmente que “queda prohibido por cualquier motivo (…) causar lesiones o sufrimiento a los animales utilizados en la celebración de ritos.” Esto es así, porque la Constitución de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes, por lo que todos tenemos la obligación jurídica de respetar su vida e integridad.

De forma más específica, en la nueva ley se establece que para dar muerte a animales por “creencias religiosas”, es decir, lo que se conoce como “libertad de culto” (que es un derecho que está protegido por la Constitución federal), se debe cumplir con los métodos dispuestos en la Norma Oficial Mexicana, misma que exige garantizar que el método empleado para darles muerte los deje exentos de dolor o sufrimiento.

En conclusión, la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México no promueve la matanza de animales en ritos, al contrario, la prohíbe tajantemente pero sin estigmatizar a nadie.

Y es que, aunque no existe un reporte específico sobre la cantidad de animales a los que se les da muerte en el marco de estas prácticas, algunos académicos han advertido que la creencia hacia éstas ha ido en aumento con el paso de los años.

Ante ello, diversas organizaciones han llamado a la concientización ciudadana para proteger a gatos, gallinas, perros, cabritos y otras especies que son mayormente utilizadas en estas actividades cuyo uso aumenta en meses como octubre, noviembre y diciembre.

Es sabido que muchas personas recurren a ese tipo de prácticas en la búsqueda del bienestar, para despojarse de malas energías y maldiciones de acuerdo a sus creencias, lo cual, se esté de acuerdo con ello o no, es respetable dado que cada quien puede creer en lo que decida. Lo que no se puede tolerar es la crueldad y la matanza de seres vivos para conseguir un beneficio particular.

Será muy importante que cuando se apruebe la nueva Ley, las autoridades, tanto locales como federales, vigilen que se cumpla lo establecido en la Norma para que ningún animal sea objeto de prácticas crueles, pues todo ser vivo tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso. Y, como lo dijo alguna vez el gran maestro de la empatía y la compasión por el prójimo, Mahatma Gandhi, “para mi mente, la vida de un cordero no es menos preciada que la de un ser humano.”