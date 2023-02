PolíticaConfidencial primer desencuentro de Norma Piña con el Ejecutivo

NORMA LUCÍA PIÑA, presidenta de la Corte, dijo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que es necesario respetar al Poder Judicial. Pero en Palacio Nacional la respuesta vino de la vocería. Jesús Ramírez tuiteó una foto para reclamar que no se puso de pie la ministra a la llegada de AMLO, “resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia”, expuso. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia. Y lo que falta por ver a Palacio…

SANTIAGO CREEL, presidente de la Cámara de Diputados, también fue claridoso durante la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución de 1917 al reprochar al presidente López Obrador por su Plan B electoral realizado sin consensos. “Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir errores del pasado”, le dijo. Ojalá en Palacio Nacional no hayan comido aguacate…

AMLO, por su parte, llamó a abolir reformas constitucionales “neoliberales” que, a su juicio, han permitido el saqueo de México. Según asesores de oposición, el presidente López Obrador ha impulsado una decena de reformas, pero que se recuerde ninguna va contra ese “neoliberalismo rapaz”…

RICARDO ANAYA volvió… pero no crea usted que a México. Solo al activismo político, pero en Estados Unidos. Estuvo en Dallas, Texas, este domingo, acompañado de Marko Cortés, presidente nacional del PAN. Cómo se ve que el 2024 empezó en enero de 2023…