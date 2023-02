Protección, conservación y preservación de los océanos es fundamental

En los últimos años, diversos estudios sobre el papel que juegan los océanos en el planeta los han destacado como importantes agentes en la captura de dióxido de carbono (CO2), incluso por encima de ecosistemas terrestres como las selvas y los bosques, lo cual ha llevado a los especialistas a considerarlos un elemento clave en la lucha contra la crisis climática actual.

Desde hace más de una década, investigaciones como la publicada en la antigua revista científica estadounidense Frontiers in ecology and the environment, han estudiado la función de los océanos para el equilibrio ambiental, desmitificando la idea errónea de que los principales productores de oxígeno son los bosques.

De acuerdo con su edición de diciembre de 2011, los bosques de manglares, lechos de pastos marinos y marismas, actúan como una especie de bancos de “carbono azul”, que es aquel secuestrado por ecosistemas costeros con vegetación que, aunque poseen una extensión menor a la de los bosques terrestres, tienen una contribución mucho mayor en la captura de carbono.

Algunos especialistas afirman que el océano puede absorber alrededor del 25 por ciento de las emisiones de carbono producidas por el hombre y 90 por ciento del calor generado por esas emisiones, de tal forma que, sin este ecosistema, el calentamiento global correría a un ritmo mucho más acelerado.

Lamentablemente, aún con el gran valor de los bosques de manglar, los lechos de pastos marinos y las marismas, estos ecosistemas siguen siendo severamente afectados y disminuyendo en extensión, por lo que se ha hecho un llamado a tomar medidas urgentes que permitan evitar su degradación y pérdida.

Durante el pasado Foro Económico Mundial de Davos, líderes y expertos coincidieron en que proteger los océanos y sus ecosistemas resulta crucial para combatir la crisis climática mundial y avanzar en sostenibilidad, toda vez que la economía azul podría ser “el futuro de la seguridad humana en este planeta.”

En sintonía con ello, la Organización de las Naciones Unidas anunció que las acciones en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente de este año se centrarán en la búsqueda de soluciones contra la contaminación por plásticos, con principal atención en los ecosistemas marinos.

Y es que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la humanidad produce más de 400 millones de toneladas de plástico cada año, de los cuales la mitad son de un solo uso, menos del 10 por ciento se recicla y entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos de este material terminan cada año en lagos, ríos y mares.

Por si fuera poco, producen micropartículas que van directo al organismo de personas y animales, mediante el consumo de agua o comida, o bien por vía aérea.

De modo que la protección, conservación y preservación de los océanos es hoy en día un aspecto fundamental para la calidad de vida, no sólo de quienes habitan en las comunidades costeras, sino de la humanidad entera.