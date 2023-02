Sentir significa ser vulnerable

Por Mercedes Monzalvo Díaz

Creía ser vulnerable, hasta que toqué fondo, ahí me di cuenta de lo equivocada que estaba, que lo que creía que era ser vulnerable en realidad, no lo era, simplemente hablaba a cuenta gotas y en realidad no conectaba con los otros, sentía mucho miedo de que conocieran quién era yo, que vieran lo que había detrás de las máscaras que llevaba utilizando durante varios años, sentía pavor de ser juzgada y rechazada. Debo confesar que la educación religiosa aunada a la familiar que llevé, no me ayudó mucho.

Días de angustia, de tristeza, de sentir que no pertenecía, de sentir que nadie me comprendería, de buscar alivio en cosas que nada bueno traerían, sino que aumentarían la incomodidad. Claro que llegó el momento en que todo se desbordó, no vi las señales o no quise verlas, fue como si mi ser se hubiera desintegrado por completo y me rendí ante la vida.

Qué difícil puede ser abrirse y mostrarse tal cual es una, vivir tras mil máscaras en una sociedad acostumbrada a criticar y juzgar todo lo que se encuentra fuera de sus límites mentales, de costumbres y creencias.

¿Alguna vez te has cuestionado lo que crees y de dónde viene? “Se dice que a nuestro cerebro llega el 0.5% de la realidad que sabemos que existe y de ese 0.5% a la parte consciente apenas llega el 0.01%, todo lo que el cerebro construya a partir de ahí ha de ser, forzosamente, muy poco real.”

Vivimos en un mundo lleno de símbolos, interpretaciones y percepciones por lo que con eso es suficiente para lastimar profundamente a una persona de la cual, no conocemos su historia, sus experiencias ni mucho menos, lo que siente.

Mostrarse vulnerable, que no es sinónimo de debilidad, sino que más bien es una fortaleza, conlleva un proceso de confianza importante, es gratificante para quienes lo practican, ya que permite construir relaciones más profundas y auténticas con los demás. No significa que debas abrirte a compartir todos tus pensamientos, sentimientos y emociones con todos los que conoces, sentir significa ser vulnerable.

¿Qué tanto te interesas realmente por las personas cercanas a ti? Y más aún, ¿realmente te das el tiempo de escucharlas sin juicio cuando lo necesitan o te conviertes en un opinólogo e investigador como si la escucha de eso se tratara? Muchas veces callamos, reprimimos y evadimos lo que sentimos por miedo, o hay quienes encontramos refugio y valor en alguna sustancia adictiva para expresar lo que duele.

Tocar fondo, me llevó a darme cuenta de lo que realmente es ser vulnerable, de la importancia que tiene en nuestras vidas y que pese a lo que sea que estemos viviendo, una enfermedad, una situación compleja, dura, duelo, etc., no nos define, no somos eso, simplemente es parte de la experiencia humana y no estamos solos, todos somos uno, todos estamos conectados.

