¡Sinvergüenzas!

El juicio a García Luna está sacando a la luz toda la complicidad del poder político, económico y el mediático con el crimen organizado.

Cuando escuchen algún comentario de un panista respecto al tema de seguridad, recuerden que cuando gobernaron tuvieron un socio del Cártel de Sinaloa al frente de la seguridad por 12 años; de hecho los panistas todo lo critican, pero cuando se trata de uno de los suyos, su flamante secretario de seguridad, García Luna que enfrenta tres cargos por tráfico de cocaína, otro por delincuencia organizada y uno más por dar declaraciones falsas, ¡ahí sí no dicen nada!

¿Los panistas querían pruebas? Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les les demostró y reveló la red de corrupción, lavado de dinero y quebranto al erario de 745.9 millones de dólares hecho por García Luna.

Cito al Senador Fernández Noroña cuando ha asegurado en el marco del juicio a García Luna: “defienden delincuentes porque son delincuentes, defienden a saqueadores, porque son saqueadores”. Están moralmente derrotados.

Sólo un mexicano muy manipulado o muy sinvergüenza esperaría que regresara este régimen a gobernarnos. “Lo que más importa del juicio de García Luna es que todo esto se conozca, para que nunca más se vuelva a repetir: el vínculo entre un secretario de seguridad y la delincuencia, la corrupción. Nunca más”, como ha dicho el presidente López Obrador.

En el séptimo día del juicio de Genaro García Luna, testificó Héctor Villareal, ex secretario de finanzas de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira.

Detalló cómo se entregaban sobornos por 25 millones de pesos a El Universal para limpiar la imagen del policía de Felipe Calderón. “El acuerdo eran 25 millones de pesos mensuales para apoyarlo”, dijo el testigo en el juicio contra el ex funcionario en Nueva York. Existieron facturas que incluían la lectura “sin folio”para evitar su auditoría.

“García Luna le comentó al gobernador Moreira que necesitaba su apoyo, que si conocía a alguien en El Universal”, contó el testigo. “Humberto Moreira le dijo que era muy amigo del dueño del periódico, que si necesitaba cualquier cosa, le avisara”, agregó. (Elías Camhaji, El País, 6 de febrero de 2023).

Con la supuesta intermediación de Moreira, García Luna y la gente del periódico pactaron que se diera una cobertura favorable, en la que se destacarán los logros de la Secretaría de Seguridad Pública y se limpiara la imagen de su titular, dijo el testigo.

El encargado de hacer los pagos era Sergio Montaño, un oficial mayor y un hombre cercano al entonces secretario, según el testimonio.

“Fuimos directamente a El Universal para cerrar el acuerdo”, señaló Villarreal. En esa primera reunión se entregó dinero en efectivo para hacer el pacto. “Montaño llevaba una maleta pequeña con el efectivo y dijo que el resto estaba en la camioneta en la que viajamos”, comentó el ex funcionario quien tras dos años de permanecer prófugo se entregó a las autoridades federales de Estados Unidos en un puente internacional de El Paso, Texas en febrero de 2014.

Quien fuera secretario de Finanzas de Coahuila (2008 a 2010) y titular del SAT del Estado (2010 a 2011) se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado en el exterior. Sin embargo, tras aceptar cooperar con las autoridades estadounidenses y entregar cuentas bancarias y propiedades por 33 millones de dólares obtuvo la libertad condicional y vive en Texas. (Expansión Política, 7 de febrero, 2023).

El periodista Jesús García, del Diario la Opinión LA y que cubre el juicio contra el ex mano derecha de Felipe Calderón ha comentado que Juicio a Genaro García Luna podría terminar mucho antes de lo esperado, pero habría un “testigo importante”. En fin, la cloaca no se tapa hasta que ésto acabe.

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “tiene que demostrarse” la versión del ex fiscal de Nayarit Édgar Veytia, quien en el juicio en Nueva York contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna involucró al ex presidente Felipe Calderón en la protección de grupos del narcotráfico.

“Eso tiene que demostrarse; si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero”, expuso el mandatario.

Mientras tanto ante el Congreso, y ante el aplauso de los panistas , Margarita Zavala llamó “valiente” al gobierno de Felipe Calderón, y aseguró que su esposo, ahora en Indonesia, no pactó con criminales pese a que García Luna está en juicio por narcotráfico.

Hoy lunes continúa el juicio con quien se ha dicho será el último testigo secreto y clave de la fiscalía de Estados Unidos; “que no se guarde nada; que se difunda todo sobre el juicio a García Luna en EU”, como ha dicho la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Su administración está colaborando con la UIF en las investigaciones sobre la red de corrupción que tejió Garcia Luna y que alcanzó al Gobierno de la Ciudad de México con cuatro contratos, órdenes de pago entre los años 2016 y 2017 por un monto de casi 58 millones de pesos por un contrato de 80 días con prestaciones de servicios para la fiscalía de delito de secuestro denominada “fuerza antisecuestro”.

¡Corrupción, estafas y complicidad al descubierto!; no olvidemos que por unanimidad, tres jueces de un tribunal colegiado ordenaron desbloquear las cuentas millonarias de Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, y brazo izquierdo de Felipe Calderón; magistrados del tribunal Jorge Antonio Cruz Ramos, como presidente; María Elena Rosas López, y Pablo Domínguez Peregrina que sin duda están en contra del pueblo de México.

Urge reformar al Poder Judicial.